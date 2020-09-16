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    老夫妻打包逃離加州野火 遭錯誤訊息誤導慘死家門口

    美國加州野火蔓延，造成至少數十人死亡。（美聯社）

    美國加州野火蔓延，造成至少數十人死亡。（美聯社）

    2020/09/16 15:08

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州野火蔓延，造成至少數十人死亡，數以千計的建築物淪為焦土，加州巴特郡（Butte County）一對老夫妻原本已經打包好行李準備撤離，詎料卻受到錯誤訊息影響而延誤撤離時機，最終雙雙慘死火場。

    根據《CNN》報導，美國西海岸目前有多處野火同時肆虐，其中以加州「北部綜合大火」（North Complex Fire）災情最為嚴重，所導致的死亡數字佔死者總數的一半以上，面對如此猛烈的野火，居民是否及時應變，往往成為生還或罹難的關鍵因素。

    巴特郡警長霍尼（Kory Honea）今日指出，警消近日在災區發現一對夫妻的遺體，後經證實是68歲的盧波（Philip Ruble）及77歲的卡塔恩庫奇（Millicent Catarncuic），警方初步調查後發現，2人死前企圖駕車逃離火勢，其中1人的遺體在自家門口被燒毀的車上尋獲，另具遺體則在不遠處的路上。

    警方比對家屬證詞及現場跡象後認為，2名死者原本已收拾好行李準備撤離，但因收到一份錯誤訊息稱「已有超過50％火勢受到控制」，2人因而決定暫停動作，沒想到火勢當天迅速增長，待察覺不妙已不及逃生，目前仍不知哪個機構或單位需為發表錯誤訊息負責。

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