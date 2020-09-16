為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台海恐爆發衝突？ 美議員：須讓中國知道侵犯台灣後果

    美國共和黨籍眾議員加拉格（Mike Gallagher）擔心台海可能發生衝突。（彭博資料照）

    美國共和黨籍眾議員加拉格（Mike Gallagher）擔心台海可能發生衝突。（彭博資料照）

    2020/09/16 11:47

    〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨籍眾議員加拉格（Mike Gallagher）15日表示，中國對台灣的軍事威脅讓他擔心台海可能發生衝突，現在的台灣就像舊冷戰時期的柏林一樣，已成為全球地緣政治競爭的重心，呼籲華盛頓應該採取「戰略確定」姿態，讓北京知道侵犯台灣必有後果。

    《美國之音》 報導，加拉格15日在華府智庫全球台灣研究中心（GTI）的視訊年會中指出，戰略模糊已不再具有作用，應讓美方的盟友和敵人都不用猜測美國是否會在衝突發生時袖手旁觀，所以「戰略確定」（strategic certainty）才是最重要的基礎，明確向北京表示，中國完全沒有機會侵犯台灣。

    加拉格表示，儘管亞洲事務並非他的專長，但他曾與許多亞洲專家談過，他認為習近平的確有統一台灣的意圖，這將涉及習近平的政治遺產問題，就算各方有不同看法，不過人們應該都知道這是一個可能發生的情況。

    至於台海是否有發生危機的立即風險，加拉格說，他擔心台海發生衝突，擔心中國可能看到美國國內政治混亂，會以為這是可以在地緣政治上有所斬獲的機會，所以美國必須建立對中國一個前後一致的軍事戰略，一旦發動對台攻擊時如何回應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    解放軍有野心攻佔台灣？ 美軍高層：美國將介入確保對中國不利
    2020/09/02 14:38

    解放軍有野心攻佔台灣？ 美軍高層：美國將介入確保對中國不利
    中國若挑起台海戰爭 松田康博：恐面對美日台同時作戰
    2020/08/29 08:44

    中國若挑起台海戰爭 松田康博：恐面對美日台同時作戰

    經驗不夠的小資族瘋傳的投資法「存基金」
    中國嗆武統台灣卻「不開第一槍」 美專家：失敗將有2大風險
    2020/08/26 11:44

    中國嗆武統台灣卻「不開第一槍」 美專家：失敗將有2大風險
    中共威脅武力攻台 美學者警告：絕不是虛張聲勢
    2020/08/19 14:20

    中共威脅武力攻台 美學者警告：絕不是虛張聲勢

    舒適宜居新生活 首選閱讀翡冷翠8
    國際今日熱門
    有bear來！漫步住家泳池嗅摸腳 熊見男驚醒嚇到快溜
    2020/09/15 13:35

    有bear來！漫步住家泳池嗅摸腳 熊見男驚醒嚇到快溜 影片

    路易斯安那州颶風後蚊子大軍入侵 400牲畜被吸到「貧血」慘死
    2020/09/15 14:09

    路易斯安那州颶風後蚊子大軍入侵 400牲畜被吸到「貧血」慘死

    傳伊朗計畫暗殺美大使報復 川普怒嗆：將千倍奉還
    2020/09/15 13:29

    傳伊朗計畫暗殺美大使報復 川普怒嗆：將千倍奉還

    不打算流亡海外 普廷政敵納瓦尼：康復就會返回俄羅斯
    2020/09/15 15:57

    不打算流亡海外 普廷政敵納瓦尼：康復就會返回俄羅斯

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播