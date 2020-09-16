台海恐爆發衝突？ 美議員：須讓中國知道侵犯台灣後果

美國共和黨籍眾議員加拉格（Mike Gallagher）擔心台海可能發生衝突。（彭博資料照）

2020/09/16 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨籍眾議員加拉格（Mike Gallagher）15日表示，中國對台灣的軍事威脅讓他擔心台海可能發生衝突，現在的台灣就像舊冷戰時期的柏林一樣，已成為全球地緣政治競爭的重心，呼籲華盛頓應該採取「戰略確定」姿態，讓北京知道侵犯台灣必有後果。

《美國之音》 報導，加拉格15日在華府智庫全球台灣研究中心（GTI）的視訊年會中指出，戰略模糊已不再具有作用，應讓美方的盟友和敵人都不用猜測美國是否會在衝突發生時袖手旁觀，所以「戰略確定」（strategic certainty）才是最重要的基礎，明確向北京表示，中國完全沒有機會侵犯台灣。

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加拉格表示，儘管亞洲事務並非他的專長，但他曾與許多亞洲專家談過，他認為習近平的確有統一台灣的意圖，這將涉及習近平的政治遺產問題，就算各方有不同看法，不過人們應該都知道這是一個可能發生的情況。

至於台海是否有發生危機的立即風險，加拉格說，他擔心台海發生衝突，擔心中國可能看到美國國內政治混亂，會以為這是可以在地緣政治上有所斬獲的機會，所以美國必須建立對中國一個前後一致的軍事戰略，一旦發動對台攻擊時如何回應。

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