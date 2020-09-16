為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》備戰冬季？ 印度軍方急向邊境運送大量物資

    2020/09/16 11:30
    印度軍方近期向拉達克地區大量運補物資。（路透）

    印度軍方近期向拉達克地區大量運補物資。（路透）

    〔即時新聞／綜合報導〕中國與印度近期在拉達克（Ladakh）地區存在邊境爭議，而印度軍方近期利用各種運輸手段向拉達克地區大量運補物資，包括大量彈藥、裝備、燃料、冬季補給品和食物。

    根據《路透》報導，中國外交部長王毅與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）日前達成共識，避免雙方在邊境採取任何可能使事態升級的行動，但兩國目前仍在邊境地帶積極行動，緊張態勢也沒有緩解跡象。

    印度軍方利用運輸機向拉達克地區運補物資。（路透）

    印度軍方利用運輸機向拉達克地區運補物資。（路透）

    印度軍方在拉達克地區通常會部署2至3萬名士兵，軍方官員指出，近期由於緊張局勢，部署士兵增加一倍以上，但官員拒絕提供確切數字。官員表示，印方對中國軍隊數量增加作出反應，印度軍隊已做好充分準備，但不希望進一步升級態勢或造成長期衝突。拉達克地區的印度軍隊皆部署於海拔4500公尺以上的地區，冬季時環境十分險惡，接下來4個月內，拉達克對外交通道路會被積雪封鎖，而印度軍方已向該地區運送15萬噸以上的各式物資。

    印度軍方運輸機載運物資及士兵前往拉達克地區。（路透）

    印度軍方運輸機載運物資及士兵前往拉達克地區。（路透）

    拉達克地區城市列城（Leh）目前成為主要的運補基地，各項儲存設施中放有大量的口糧、帳棚、防寒衣物及高海拔設備等，另一處燃油儲存點則是佈滿大量裝滿各式油料的鐵桶，而物資都會從倉庫中用卡車、直升機等方式運送到各個據點，遇到部分地區路況及環境惡劣時，則需要用騾來載運物資。另外，在拉達克的前線基地中，許多士兵從運輸機走下，接受武漢肺炎檢測後等待部署。

    士兵從運輸機列隊走下。（路透）

    士兵從運輸機列隊走下。（路透）

    印度陸軍第14軍團參謀長卡普爾（Arvind Kapoor）表示，拉達克地區的運輸物流至關重要，軍方所需的所有物資已經被送到所有據點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    莫迪個資也外洩！印媒：1中企蒐集上萬名印度人個資 進行混合戰
    2020/09/14 16:38

    莫迪個資也外洩！印媒：1中企蒐集上萬名印度人個資 進行混合戰
    印媒：為爭取邊界談判籌碼 解放軍會再次入侵不丹
    2020/09/13 23:43

    印媒：為爭取邊界談判籌碼 解放軍會再次入侵不丹

    經驗不夠的小資族瘋傳的投資法「存基金」
    外長談和無效？中印雙方軍隊進入彼此「步槍射程」內
    2020/09/13 19:07

    外長談和無效？中印雙方軍隊進入彼此「步槍射程」內
    解放軍擄走5印度打獵少年 胡錫進：他們是情報人員！
    2020/09/12 14:28

    解放軍擄走5印度打獵少年 胡錫進：他們是情報人員！

    等20年 雙和唯一36層雙制震地標公開
    軍情動態》中共高原演訓靠無人機配送自熱食品 諷刺印度部隊只能吃餅
    2020/09/12 14:09

    軍情動態》中共高原演訓靠無人機配送自熱食品 諷刺印度部隊只能吃餅
    國際今日熱門
    加州野火燒毀1.3萬平方公里 將近康乃狄克州面積
    2020/09/15 11:35

    加州野火燒毀1.3萬平方公里 將近康乃狄克州面積

    氣候變遷加速融冰 格陵蘭大面積冰川破裂流入海洋
    2020/09/15 12:18

    氣候變遷加速融冰 格陵蘭大面積冰川破裂流入海洋

    莽父開車「強渡洪水」滅頂影片曝光！慘烈6死只剩他倖存哭斷腸
    2020/09/15 11:57

    莽父開車「強渡洪水」滅頂影片曝光！慘烈6死只剩他倖存哭斷腸 影片

    有bear來！漫步住家泳池嗅摸腳 熊見男驚醒嚇到快溜
    2020/09/15 13:35

    有bear來！漫步住家泳池嗅摸腳 熊見男驚醒嚇到快溜 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播