軍情動態》備戰冬季？ 印度軍方急向邊境運送大量物資

2020/09/16 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國與印度近期在拉達克（Ladakh）地區存在邊境爭議，而印度軍方近期利用各種運輸手段向拉達克地區大量運補物資，包括大量彈藥、裝備、燃料、冬季補給品和食物。

根據《路透》報導，中國外交部長王毅與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）日前達成共識，避免雙方在邊境採取任何可能使事態升級的行動，但兩國目前仍在邊境地帶積極行動，緊張態勢也沒有緩解跡象。

印度軍方在拉達克地區通常會部署2至3萬名士兵，軍方官員指出，近期由於緊張局勢，部署士兵增加一倍以上，但官員拒絕提供確切數字。官員表示，印方對中國軍隊數量增加作出反應，印度軍隊已做好充分準備，但不希望進一步升級態勢或造成長期衝突。拉達克地區的印度軍隊皆部署於海拔4500公尺以上的地區，冬季時環境十分險惡，接下來4個月內，拉達克對外交通道路會被積雪封鎖，而印度軍方已向該地區運送15萬噸以上的各式物資。

拉達克地區城市列城（Leh）目前成為主要的運補基地，各項儲存設施中放有大量的口糧、帳棚、防寒衣物及高海拔設備等，另一處燃油儲存點則是佈滿大量裝滿各式油料的鐵桶，而物資都會從倉庫中用卡車、直升機等方式運送到各個據點，遇到部分地區路況及環境惡劣時，則需要用騾來載運物資。另外，在拉達克的前線基地中，許多士兵從運輸機走下，接受武漢肺炎檢測後等待部署。

印度陸軍第14軍團參謀長卡普爾（Arvind Kapoor）表示，拉達克地區的運輸物流至關重要，軍方所需的所有物資已經被送到所有據點。

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