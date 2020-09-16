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    首頁　>　國際

    川普見證 阿聯巴林與以色列簽署關係正常化協議

    2020/09/16 02:51

    〔中央社〕阿拉伯聯合大公國和巴林今天在美國總統川普主持的儀式中，與以色列簽署關係正常化協議，成為繼1979年埃及和1994年約旦之後與以色列建立外交關係的阿拉伯國家。

    以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和阿聯外長阿布杜拉（Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan）、巴林外長札亞尼（Abdullatif al-Zayani）於白宮南草坪（South Lawn），在數百位與會貴賓的見證下，簽署這項美國居中斡旋達成的協議。

    川普告訴與會貴賓：「我們今天下午在這裡改變歷史進程。」「經過數十年的不和與衝突後，我們開啟了新中東的黎明。」

    川普盛稱這是「一大步，所有信仰與背景的人們，在和平與繁榮中一起生活」，並宣稱這三個國家「將攜手合作，他們是朋友」。

    尼坦雅胡表示，這項美國居中斡旋的和平行動，有可能永久結束以色列與阿拉伯國家的衝突。

    他說：「這是歷史的樞紐，預示和平新黎明的來臨。」「這項和平最終將擴大納入其他阿拉伯國家，最終可能永久結束以阿衝突。」

    川普稍早在白宮橢圓形辦公室接待尼坦雅胡時表示，還有5、6個阿拉伯國家準備同意與以色列關係正常化。

    他說：「我們與約5個國家已取得非常大的進展，另外5個國家。」「我們至少與5、6個國家非常迅速地取得進展，我們已與它們洽談。」

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