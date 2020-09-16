拉歐盟東協抗中 蓬佩奧：世界對中國挑戰已覺醒

2020/09/16 01:51

〔中央社〕美國近期積極拉攏歐盟、東協國家，共同對抗中國挑戰。美國國務卿蓬佩奧今天表示，他很欣慰近幾個月看到各國對中態度的轉變，北京隱匿疫情與掠奪性行徑讓世界覺醒，局勢已扭轉。

在美中關係急速惡化之際，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）自7月底接連訪問英國、丹麥、捷克及斯洛維尼亞等歐洲6國，對中國威脅提出示警並積極強化美歐聯盟。蓬佩奧近日也承諾在南海、湄公河爭議上為東協國家發聲，並增加投資該區域的基礎建設。

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受華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）之邀，蓬佩奧今天透過視訊方式談論中國挑戰。蓬佩奧表示，長久以來，西方世界對中國霸權野心袖手旁觀；如同他7月底於加州尼克森總統圖書館所發表的演說，美國70年代對中政策已不管用，需要重新定位。

至於美國如何才能有效抗中，蓬佩奧指出，美國政府首要任務是說服美國人民，讓他們意識到中國威脅與挑戰，並且清楚闡明中共是如何透過掠奪性行徑及在美國國內經濟活動，竊取走上千萬筆工作機會。

蓬佩奧說，其次就是利用事實數據，讓國際上友人了解到中共的所作所為。他過去2年半擔任國務卿時間，走訪世界各地並用數據與人們對話。

蓬佩奧表示：「過去6到8個月時間，很欣慰能看到態勢的轉變。世界已經覺醒，我認為局勢已經扭轉。」他說，多國認知到中國隱匿疫情及在非洲各地的掠奪性作為，東協國家也意識到只要美國與他們站在一起，他們其實有能力挺身抵抗中國侵襲。

他強調，世界如何看待中共威脅有了強大轉變，美國企業領袖也比過去更清楚意識到，在一黨制國家內做生意會面臨怎樣的「政治風險」。

被問到若總統川普連任成功他有什麼計畫，蓬佩奧指出，中共所帶來的挑戰仍存在，川普政府欲完成的目標也才達成一半，還有許多工作要做。他說：「我很樂意看看能用什麼方式參與相關工作。」（編輯：陳政一）

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