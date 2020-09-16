日本菅義偉新內閣人選出爐 16日上路

2020/09/16 00:29

〔中央社〕日本內閣官房長官菅義偉昨天當選執政自由民主黨總裁（主席），明天將在臨時國會被選為首相，內定的內閣人選今天陸續確定，包括日本首相安倍晉三胞弟岸信夫擔任防衛大臣。

菅義偉昨天當選自民黨黨魁後在記者會上表示，自己要組的內閣是「為民工作內閣」。新內閣陣容今晚大致上確定。

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內閣官房長官由64歲的現任厚生勞動大臣加藤勝信擔任。加藤曾在安倍內閣擔任過官房副長官，對政策相當了解，實務能力好。「菅政府」將因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的防疫列為當務之急，因此希望任用加藤，建立萬全體制。

行政改革大臣內定由57歲的現任防衛大臣河野太郎出任。防衛大臣由61歲的前外務副大臣岸信夫擔任，首度被延攬入閣，岸信夫是現任首相安倍晉三的胞弟。

79歲的副首相兼財務大臣麻生太郎續任。麻生從2012年底第2次安倍內閣上台以來，一直是支撐安倍政府的中流砥柱，菅義偉希望借助麻生之力穩定政權基礎。

續任的大臣有64歲外務大臣茂木敏充、64歲經濟產業大臣(木尾)山弘志、57歲文部科學大臣萩生田光一、57歲的經濟再生大臣西村康稔、62歲的國土交通大臣赤羽一嘉（公明黨籍）、39歲的環境大臣小泉進次郎、55歲的奧運大臣橋本聖子。

厚生勞動大臣一職由55歲的前厚生勞動大臣田村憲久回鍋擔任。總務大臣由52歲的國家公安委員長武田良太轉任、法務大臣由67歲的前法務大臣上川陽子回鍋擔任。國家公安委員長由55歲的前國家公安委員長小此木八郎回鍋擔任。數位大臣由62歲的前科學技術大臣平井卓也擔任。

復興大臣一職由75歲的前內閣府副大臣平澤勝榮、農林水產大臣由53歲的前官房副長官野上浩太郎、一億總活躍大臣由69歲的前總務副大臣(土反)本哲志擔任，這幾人是首度被延攬入閣。

50歲的前環境副大臣井上信治將擔任大阪關西世界博覽會大臣，這職務是根據2019年4月通過的特別措施法創設，井上是首度被延攬入閣。

自民黨今天已正式決定黨高層新人事。幹事長一職由81歲幹事長（秘書長）二階俊博續任，總務會長由68歲的前總務大臣佐藤勉擔任。政調會長由66歲的選舉對策委員長下村博文擔任。選舉對策委員長由71歲的組織運動本部長山口泰明擔任。國會對策委員長由75歲的森山裕續任。

菅義偉本人在自民黨內不屬於任何派閥，但這次自民黨黨魁選舉獲得黨內5派閥力挺，上述黨高層要職5人分別隸屬於5派閥。

菅義偉明天下午在眾參議院的院會上被指名為首相後，皇居（皇宮）將舉辦首相親任儀式、閣僚認證儀式，之後新內閣正式上路。（編輯：劉學源）1090915

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