為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》全球逾2932萬確診 近93萬人不治

    數據顯示，截至台灣15日晚間7時，全球至少92萬9391人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少2932萬9390人確診。圖為法國一間醫院。（美聯社）

    數據顯示，截至台灣15日晚間7時，全球至少92萬9391人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少2932萬9390人確診。圖為法國一間醫院。（美聯社）

    2020/09/15 22:50

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間15日11時（台灣15日晚間7時），全球至少92萬9391人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少2932萬9390人確診。

    疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有1953萬6900人被認為已康復。

    法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

    全球14日通報新增4433人病歿、26萬9352起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（1054死）、美國（410死）與巴西（381死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計19萬4545人病故、655萬5243例確診，至少247萬4570人已康復。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（13萬2006人喪生、434萬5610人染疫）、印度（8萬776人喪生、493萬236人染疫）、墨西哥（7萬1049人喪生、67萬1716人染疫）及英國（4萬1637人喪生、37萬1125人染疫）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有93人染疫喪命；其次依序為比利時（86人）、西班牙（64人）、玻利維亞（63人）及智利（63人）。

    從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計31萬2071死、833萬243例確診；歐洲累計22萬2016死、456萬434例確診；美國和加拿大累計20萬3756死、669萬2491例確診。

    亞洲累計11萬7436死、664萬8236例確診；中東地區累計4萬443死、170萬5035例確診；非洲累計3萬2793死、136萬2280例確診；大洋洲累計876死、3萬671例確診。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》澳今日無新增死亡病例 兩個月來首見
    2020/09/15 22:31

    武漢肺炎》澳今日無新增死亡病例 兩個月來首見
    武漢肺炎》疫情趨緩 東京餐飲店解除營業縮短令
    2020/09/15 20:42

    武漢肺炎》疫情趨緩 東京餐飲店解除營業縮短令

    經驗不夠的小資族瘋傳的投資法「存基金」
    美調整中港旅遊警示級別 汪文斌：中國是最安全的國家
    2020/09/15 17:53

    美調整中港旅遊警示級別 汪文斌：中國是最安全的國家
    武漢肺炎》疫調說謊害80人染疫 南韓講師遭求刑2年
    2020/09/15 17:45

    武漢肺炎》疫調說謊害80人染疫 南韓講師遭求刑2年

    等20年 雙和唯一36層雙制震地標公開
    返台境外學生大增 新北市增加防疫旅館因應
    2020/09/15 15:25

    返台境外學生大增 新北市增加防疫旅館因應
    國際今日熱門
    印度新德里2月流血抗爭算帳 前學生領袖被捕
    2020/09/14 23:24

    印度新德里2月流血抗爭算帳 前學生領袖被捕

    國籍被改中國！台灣人告挪威政府 上訴二審判決駁回
    2020/09/14 23:42

    國籍被改中國！台灣人告挪威政府 上訴二審判決駁回

    嗆爆！歐洲議會外委會美女議員：中共該為全球疫情負責
    2020/09/14 23:57

    嗆爆！歐洲議會外委會美女議員：中共該為全球疫情負責

    武漢肺炎》醫療快崩潰、墓地將塞滿 雅加達再祭防疫限制
    2020/09/15 00:04

    武漢肺炎》醫療快崩潰、墓地將塞滿 雅加達再祭防疫限制

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播