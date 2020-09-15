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    日本百歲人瑞首度超過8萬人 女性近9成

    日本厚生勞動省今天公布全國100歲以上的老年人口，比去年增加9176人，達8萬450人，其中女性占88%。日本最高齡的人瑞是住在福岡市的田中加子（田中力子），今年117歲。圖為2019年田中力子慶祝116歲生日。（歐新社）

    日本厚生勞動省今天公布全國100歲以上的老年人口，比去年增加9176人，達8萬450人，其中女性占88%。日本最高齡的人瑞是住在福岡市的田中加子（田中力子），今年117歲。圖為2019年田中力子慶祝116歲生日。（歐新社）

    2020/09/15 18:41

    〔中央社〕日本厚生勞動省今天公布全國100歲以上的老年人口，比去年增加9176人，達8萬450人，首度突破8萬人，連續50年人數創新高。其中女性占88%，共7萬975人，男性9475人

    日本放送協會（NHK）、讀賣新聞等媒體報導，從1963年開始統計以來，百歲以上人口在1963年時是153人，1998年突破1萬人後，每年約增加2000到4000人，今年則大增9000人以上。

    主因是第一次世界大戰結束後，1920年有203萬人出生，比前一年多出25萬人。

    以地區來看，每10萬人中百歲以上人口的比例，島根縣有127.6人，連續8年居全國第一；其次是高知縣119.77人，鳥取縣109.89人。比例最少的則是埼玉縣40.01人，連續31年墊底。

    日本最高齡的人瑞是住在福岡市的田中加子（田中力子），今年117歲，她也被金氏世界紀錄認定為「生存中的世界最高齡」人瑞。日本男性最高齡者，則是住在奈良市的尚田幹藏，今年110歲。

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