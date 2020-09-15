克拉奇可望訪台 中國雖重彈舊調但高度關注

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）可望訪台，引起中國方面高度注意。圖為克拉奇訪2019年南韓的資料照。（歐新社）

2020/09/15 18:29

〔中央社〕美國國務院次卿克拉奇可望訪台，中國官方、官媒及學者連日來除重彈「一個中國原則」及「以免嚴重損害台海和平穩定」等舊調外，並認為美國正採「全政府」模式提升對台關係。

克拉奇（Keith Krach）可望17日訪台的消息傳出後，引起中國方面高度注意。理由是，此前美國衛生部長艾薩（Alex Azar）訪台，是1979年台美斷交以來訪台層級最高的美國官員。若克拉奇訪台，將再創美國訪台官員層級最高的紀錄。

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中國方面對克拉奇可望訪台的消息，最早是由環球網、觀察者網等鷹派媒體引用台媒消息報導。9月8日，環球時報總編輯胡錫進對此發表文章，警告準備訪台的美國官員「三思」，並指他們「應該了解台灣問題在中國人心中的分量」。

胡錫進聲稱，「對於膽敢在台灣問題上挑釁中國的美國人，中國人民會記你一輩子」。中國今後將不歡迎這些美國官員和其關聯企業來訪或做生意，他們「會受到制裁」、「下場也不會好的」。

中國外交部發言人趙立堅、汪文斌則分別在9日、14日的例行記者會上，立場一致地聲稱「台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益」，任何人都不應低估中國政府和人民「捍衛國家利益的堅定決心和意志」。

趙、汪二人又說，「一個中國原則」是中美關係的政治基礎，是中美關係中最重要、最敏感的問題。中方堅決反對美台官方往來的立場一貫而明確，並敦促美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，停止一切形式的美台官方往來，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

北京大學國關學院副教授節大磊14日則在環球時報發表文章說，與以往PM5M3602.CAP [CS] 09/15/20 18:00:17克拉奇可望訪台 中國雖重彈舊調但高度關注〔中央社〕美國國務院次卿克拉奇可望訪台，中國官方、官媒及學者連日來除重彈「一個中國原則」及「以免嚴重損害台海和平穩定」等舊調外，並認為美國正採「全政府」模式提升對台關係。

克拉奇（Keith Krach）可望17日訪台的消息傳出後，引起中國方面高度注意。理由是，此前美國衛生部長艾薩（Alex Azar）訪台，是1979年台美斷交以來訪台層級最高的美國官員。若克拉奇訪台，將再創美國訪台官員層級最高的紀錄。

中國方面對克拉奇可望訪台的消息，最早是由環球網、觀察者網等鷹派媒體引用台媒消息報導。9月8日，環球時報總編輯胡錫進對此發表文章，警告準備訪台的美國官員「三思」，並指他們「應該了解台灣問題在中國人心中的分量」。

胡錫進聲稱，「對於膽敢在台灣問題上挑釁中國的美國人，中國人民會記你一輩子」。中國今後將不歡迎這些美國官員和其關聯企業來訪或做生意，他們「會受到制裁」、「下場也不會好的」。

中國外交部發言人趙立堅、汪文斌則分別在9日、14日的例行記者會上，立場一致地聲稱「台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益」，任何人都不應低估中國政府和人民「捍衛國家利益的堅定決心和意志」。

趙、汪二人又說，「一個中國原則」是中美關係的政治基礎，是中美關係中最重要、最敏感的問題。中方堅決反對美台官方往來的立場一貫而明確，並敦促美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，停止一切形式的美台官方往來，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

北京大學國關學院副教授節大磊14日則在環球時報發表文章說，與以往不同的是，美國正採「全政府」、「全面性」模式，以「切香腸」作法最大限度地提升對台關係，但又盤算著以「不跨過中國紅線」為前提。

文章指出，白宮、國會、五角大廈、國務院及美國在台協會等都積極參與了對台關係提升。特別是以往對台政策相對謹慎的美國國務院，在國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）領導下，也「站到了親台第一線」，意味著美國對台政策「?車者」的角色變少了。

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