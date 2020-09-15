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    武漢肺炎》疫情趨緩 東京餐飲店解除營業縮短令

    東京都心23區提供酒類的餐飲店，營業時間縮短令解除，圖為東京民眾在餐飲店用餐情形。（法新社）

    東京都心23區提供酒類的餐飲店，營業時間縮短令解除，圖為東京民眾在餐飲店用餐情形。（法新社）

    2020/09/15 20:42

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都先前因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的升溫，都心23區提供酒類的餐飲店必須縮短營業時間。不過隨著疫情趨緩，東京都政府今（15）日宣布解除禁令，但東京都知事小池百合子呼籲，吃飯時仍應避免近距離交談。

    綜合外媒報導，東京都政府在上月3日至31日實施餐飲店的縮短營業令，都心23區擴大延長至本月15日。自此措施實施以來，政府發現單日感染人數有所減少，從禁令發布的第一週平均日增225.4人，到過去一週平均日增已降到148.6人。

    小池百合子今天在記者會上特別感謝餐飲店的配合，不過她也再次強調，民眾應避免長時間的用餐與喝酒，也不應近距離的與人交談，徹底採取防疫措施。有參與禁令實施的各餐飲店，均可獲得15萬日元（約4萬1413台幣）的補助。

    根據《NHK》統計數據 ，東京今日新增191人確診，而截至當地時間15日晚間6時30分（台灣時間傍晚5時30分），日本國內已新增442人染疫，死亡新增2例，全國累計7萬7194人確診，1470人病歿。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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