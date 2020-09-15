尷尬！川普投廣告喊支持美軍 專家一看海報：那是俄軍機......

美國總統川普競選團隊日前刊登廣告，呼籲人民支持美軍。沒想到，卻被專家指出該海報背景中的軍機並非美國軍機，而是俄羅斯軍機的照片。（擷取自推特）

2020/09/15 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普競選團隊日前刊登廣告，呼籲人民支持美軍。沒想到，卻被專家指出該海報背景中的軍機並非美國軍機，而是俄羅斯軍機的照片；另外，海報中其中一名士兵所持步槍還是蘇聯設計師設計出的AK47突擊步槍。

綜合《政治人》、《商業內幕》報導，川普競選團隊在9月8日至9月12日期間投放該呼籲支持美軍的廣告，廣告海報中可見3名士兵持槍前行，背後則有三架戰機飛過天空。不過，曾參與設計F-16戰鬥機的美國國防分析專家皮爾斯（Pierre Sprey）卻指出，那是三架俄羅斯的戰鬥機。

請繼續往下閱讀...

據報導，皮爾斯表示，很高興能看到川普支持軍隊，但從海報中飛機機尾的角度，引擎的位置與機位的距離，可看出是俄羅斯軍機MiG-29；另外，莫斯科戰略與技術分析中心主任普霍夫（Ruslan Pukhov）也確認這架戰機是MiG-29，他還指出，廣告中最右邊的士兵手持的是AK47突擊步槍。

報導指出，廣告中的照片來自網路圖庫「Shutterstock」，該照片標題為「夕陽下士兵和戰機的剪影」，照片開放免費讓人下載。《商業內幕》對此向川普競選團隊詢問，但未獲回應。

MiG是蘇聯設計的雙引擎戰鬥機，於1977年首次飛行，尷尬的是，MiG-29不只是俄羅斯軍機，還是在冷戰時期專門設計來對抗美國F-15、F-16的戰機，甚至在美國發行的多款戰爭遊戲中，都可以看到這些戰鬥機的身影。

俄羅斯軍機MiG-29。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法