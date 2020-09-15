視察加州野火再撇暖化問題 川普：氣候會變涼啦

川普（右）14日到加州視察聽取野火災情簡報時，稱全球暖化將會逆轉並消除氣候變化，他說，「氣候會開始變涼啦」。左為加州州長紐森。（法新社）

2020/09/15 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國西岸遭大規模野火肆虐，向來對氣候變遷持懷疑態度的總統川普（Donald Trump）14日到加州視察，聽取野火災情簡報時，稱全球暖化將會逆轉並消除氣候變化，川普還說「氣候會開始變涼啦」。

《法新社》報導，川普14日抵達加州首府沙加緬度（Sacramento）視察野火災情，並再度就全球暖化問題與州政府公開槓上。民主黨籍的加州州長紐森（Gavin Newsom）說，氣候變遷是助長野火變強的根源。

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但川普堅持表示，「氣候會開始變涼啦，你等著看就是了」。加州天然資源局局長克勞福德（Wade Crowfoot）當場回說，「我希望科學會同意你的看法」。

川普還在抵達麥克萊倫公園（McClellan Park）時重申他的論點，認為野火爆發是由於對森林地區的維護不良，導致更容易發生火災。

他說，「必須加強森林管理...樹倒下後一段時間，大約18個月後，就會變得很乾燥，就像是火柴一樣...它們就會爆炸」。

紐森在簡報會上承認，加州在森林管理方面沒有做得很正確，但他也指出，加州一半的土地是由聯邦政府管控，而非州政府。

在簡報結束後，克勞福德在推特發文上傳了一張圖表，顯示1980年代以來，加州的氣溫持續升高，他說，「總統先生，實際上氣溫並不會降低」。

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