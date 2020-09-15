為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》疫調說謊害80人染疫 南韓講師遭求刑2年

    南韓私校講師在確診武漢肺炎後，在疫調時隱瞞工作狀況和行動，今日遭檢方求處2年徒刑。圖為南韓梨泰院商圈。（彭博）

    南韓私校講師在確診武漢肺炎後，在疫調時隱瞞工作狀況和行動，今日遭檢方求處2年徒刑。圖為南韓梨泰院商圈。（彭博）

    2020/09/15 17:45

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓一名私立學校講師在確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，在疫調時隱瞞工作狀況和行動，今日遭檢方求處2年徒刑。

    《韓聯社》報導，這名24歲男子在到訪梨泰院的酒吧和餐酒館後，5月9日武肺病毒檢測呈現陽性。在某次疫調時，他向衛生單位撒謊，稱自己沒有工作，沒有透露他前幾天才在仁川市南區一所私校教書。

    檢方今在仁川法院還指出，「在疫調當天，被告還去了一家健身房，後來又去了一家咖啡店。由於被告的自滿，導致其他80人也對武肺檢測呈現陽性，罪行非常嚴重」。

    報導指出，感染源可追溯到這名講師的確診者包括5月4日曾載他的計程車司機，光是仁川就有40起確診病例與他有關，包括男子的許多學生。

    疫調說謊的被告一度試圖輕生，在談到對自己行徑感到後悔時不斷流淚，他在法庭上說，「我不知道我說的話會導致這麼嚴重的事情發生」，還提到網路有人說他應該去死。

    被告的律師表示，他的委託人承認所有指控，並已接受憂鬱症治療，要求法官考慮到他是初犯。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》首爾再度延長10人以上集會禁令 直至10月11日
    2020/09/14 16:03

    武漢肺炎》首爾再度延長10人以上集會禁令 直至10月11日
    武漢肺炎》南韓首都圈防疫等級下調 中秋長假成大挑戰
    2020/09/13 20:25

    武漢肺炎》南韓首都圈防疫等級下調 中秋長假成大挑戰

    威士忌之王 皇家禮炮23年 獨獻台灣
    武漢肺炎》首爾知名醫院爆17例群聚感染 復健科暫停看診
    2020/09/10 16:00

    武漢肺炎》首爾知名醫院爆17例群聚感染 復健科暫停看診
    韓媒批南韓防疫失靈 籲文在寅政府學習台灣
    2020/09/08 19:20

    韓媒批南韓防疫失靈 籲文在寅政府學習台灣

    等20年 雙和唯一36層雙制震地標公開
    國際今日熱門
    武漢肺炎》南韓檢測1400人僅1人有抗體 難以形成「群體免疫」
    2020/09/14 19:18

    武漢肺炎》南韓檢測1400人僅1人有抗體 難以形成「群體免疫」

    俄反對派地方選舉獲數席 德：法國、瑞典也證實納瓦尼遭毒害
    2020/09/14 19:32

    俄反對派地方選舉獲數席 德：法國、瑞典也證實納瓦尼遭毒害

    美國駐中大使將辭職？ 中國外交部低調回應了
    2020/09/14 19:36

    美國駐中大使將辭職？ 中國外交部低調回應了

    菅義偉高票當選 安倍欣慰：能帶領日本戰勝疫情
    2020/09/14 19:59

    菅義偉高票當選 安倍欣慰：能帶領日本戰勝疫情

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播