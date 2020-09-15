武漢肺炎》疫調說謊害80人染疫 南韓講師遭求刑2年

南韓私校講師在確診武漢肺炎後，在疫調時隱瞞工作狀況和行動，今日遭檢方求處2年徒刑。圖為南韓梨泰院商圈。（彭博）

2020/09/15 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一名私立學校講師在確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，在疫調時隱瞞工作狀況和行動，今日遭檢方求處2年徒刑。

《韓聯社》報導，這名24歲男子在到訪梨泰院的酒吧和餐酒館後，5月9日武肺病毒檢測呈現陽性。在某次疫調時，他向衛生單位撒謊，稱自己沒有工作，沒有透露他前幾天才在仁川市南區一所私校教書。

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檢方今在仁川法院還指出，「在疫調當天，被告還去了一家健身房，後來又去了一家咖啡店。由於被告的自滿，導致其他80人也對武肺檢測呈現陽性，罪行非常嚴重」。

報導指出，感染源可追溯到這名講師的確診者包括5月4日曾載他的計程車司機，光是仁川就有40起確診病例與他有關，包括男子的許多學生。

疫調說謊的被告一度試圖輕生，在談到對自己行徑感到後悔時不斷流淚，他在法庭上說，「我不知道我說的話會導致這麼嚴重的事情發生」，還提到網路有人說他應該去死。

被告的律師表示，他的委託人承認所有指控，並已接受憂鬱症治療，要求法官考慮到他是初犯。

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