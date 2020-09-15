7月僅准145個簽證！ 中國學生獲美簽「雪崩式下跌」

美國國務院數據顯示，7月獲發美簽的中國學生僅百餘人，比去年同期2萬多人大幅減少。圖為哈佛大學校景。（法新社檔案照）

2020/09/15 15:52

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美中關係持續緊張之際，美國國務院數據顯示，今年7月對中國（不含香港）公民僅發放百餘個學生簽證，與去年同期的2萬多個相差甚遠。儘管武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）是「雪崩式」下跌的主因，但業內人士坦言，還有其他影響因素。

《自由亞洲電台》（RFA）14日報導，美國國務院領事事務局數據顯示，今年7月共批准145個中國公民的學生簽證（F-1 visa），其中4個由美國駐北京大使館、駐上海總領事館、駐廣州總領事館發出，另141個可能是續簽。相較之下，美國駐香港和台灣的外交機構共批准近千個學生簽證。

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美國留學諮詢機構「美國無國界教育」創辦人之一燕曉哲指出，自年初以來，中國學生的美簽業務基本上陷入停滯，「美國駐中使領館目前的簽證業務都處於關閉狀態，且已持續近10個月。所以，一些中國學生近期正試圖到香港、台灣等第三地申請簽證。」

雖然很多美國大專院校出於疫情之故，都要求學生在今年秋季採線上遠距上課，但這無法解釋為何仍有許多香港和台灣學生拿到美國學生簽證。

事實上，美國近年採取一系列收緊對中國學生、學者的簽證限制，包括在2018年把攻讀「敏感研究領域」的中國研究生的簽證有效期，從5年縮短至1年。今年6月以來，美方更已取消上千名中國公民簽證，據信旨在阻止中國軍方背景的學生和研究人員入境美國。

美國北維吉尼亞社區學院（Northern Virginia Community College）的前中國招生代表張．芮貝卡（Rebecca Zhang）認為，美國政府漸漸意識到，儘管中國留美人員對美國經濟有巨大貢獻，但他們其中部分人的不法行為，例如竊取智慧產權等，為美國帶來遠遠超過學費收益的難以估量的損失。

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