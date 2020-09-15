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    12名港青偷渡遭中國扣留無音訊 林鄭月娥︰內地處理非常恰當

    香港抗爭組織「香港故事」12名成員欲偷渡來台，途中遭中國警方逮捕，至今仍被扣留在深圳，不料香港特首林鄭月娥表示：「內地處理非常恰當。」（法新社）

    香港抗爭組織「香港故事」12名成員欲偷渡來台，途中遭中國警方逮捕，至今仍被扣留在深圳，不料香港特首林鄭月娥表示：「內地處理非常恰當。」（法新社）

    2020/09/15 14:40

    〔即時新聞／綜合報導〕香港抗爭組織「香港故事」12名成員欲偷渡來台，途中遭中國警方逮捕，至今仍被扣留在深圳，他們被拒絕與選任的律師接觸，地方當局迄未提供關於他們安危或被控罪名的消息，引發爭議，不料香港特首林鄭月娥表示：「內地處理非常恰當。」

    綜合港媒報導，「香港故事」成員李宇軒等12人8月23日遭中國廣東省海警局逮捕，被關押於深圳鹽田看守所，遭拘捕的12名香港民運者無法會見律師，中國當局也沒有提供與他們權益有關的訊息，以及用何種罪名起訴，引發各界關注，連美國國務卿龐皮歐都表示，美國對這12名民主運動人士的處境感到深切憂心。

    不過香港特首林鄭月娥今（15日）要外界認清事件的本質，稱「就是12人非法入境內地，犯了內地偷越國（邊）境罪，這屬於內地司法管轄的事，所以由內地執法和司法機關依法處理是非常恰當的，也不應該有另一種方法處理。」

    林鄭月娥強調，12人在港分別涉及不同的案件，有1人涉嫌違反香港國安法，1人因涉嫌製造或藏有爆炸品被警方通緝，其餘10人分別涉嫌製造或管有爆炸品、縱火、襲警等，他們12人離港的原因，就是「逃避法律責任」，還批有些香港和外國人士試圖轉移焦點，把他們稱為「民主人士」，因此她要說明事件的本質，以正視聽。

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