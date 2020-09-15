盧卡申科會面「老大哥」獲金援 普廷允給400多億貸款

白羅斯總統盧卡申科（左）14日前往索契與俄羅斯總統普廷（右）進行會談。（歐新社）

2020/09/15 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）掌權長達26年，上（8）月大選被指控操縱選舉，引發大規模示威，嚴重威脅盧卡申科執政。盧卡申科14日前往索契，會面俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），普廷承諾將提供15億美金（約438億新台幣），兩人也強調將強化國家關係。

綜合外媒報導，白羅斯自8月爆發大規模示威，強人總統執政正當性受到威脅，多次尋求俄羅斯幫助，盧卡申科14日前往俄羅斯與普廷會談，盧卡申科14日表示，近期發生的事件顯示白羅斯政府需要與「老大哥」保持緊密關係，包括經濟在內的所有事務，都應該進行更密切的合作。

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普廷在會議中承諾，為白羅斯提供15億美金的貸款，並強調，面對現在的政治危機，白羅斯應在不受任何外界壓力的情況下，透過冷靜的對話，提出共同的解決方案，實現局勢正常化。盧卡申科日前接受俄羅斯媒體訪問時曾提到，政府正在準備修憲，不排除在改革後提前進行選舉。普廷也表示，盧卡申科所提出憲法修正案的建議「合乎邏輯、及時且適當」。

白羅斯反對派則怒批俄羅斯貸款給盧卡申科，強調白羅斯人民不會負責償還，並認為俄羅斯干預內政。克里姆林宮（Kremlin）則聲明表示，相關行為並非干預，而是對兄弟白羅斯的經濟支持。

流亡海外的反對派領袖蒂卡諾夫斯卡亞（Svetlana Tikhanovskaya）則聲明指出，會談中所達成的協議都不具法律效力，並對普廷決定與「篡奪者」對話，而非白羅斯人民感到遺憾。蒂卡諾夫斯卡亞也提到，反對派正持續尋求舉行新選舉，並強調，盧卡申科放棄政權只是時間問題。

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