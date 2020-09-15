武漢肺炎》6人偷渡3人染疫 雲南進戰時狀態、瑞麗急「封城」

中國雲南爆偷渡犯趴趴走數日後確診，患者居住小區實施封閉式管理2週、瑞麗市「封城」1週。（路透社資料照）

2020/09/15 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再起變數，雲南省14日爆出1名緬甸籍女子偕3名孩子、2名保母偷渡入境，在瑞麗市區「趴趴走」10天後發病。目前3名成人的核酸檢測均呈「陽性」，期間密切接觸190人、居住小區的1560居民全隔離，當局也宣布雲南邊境進入「戰時狀態」，而瑞麗市從14日晚間10時起「封城」1週，並從15日早上8時30分起，進行大規模核酸檢測。

綜合中媒報導，雲南省衛生健康委14日宣佈，瑞麗市出現2例境外移入病例。1名緬甸籍楊姓女子在3日與3名孩子、2名保母偷渡入境雲南，入住其姊住處。之後，在瑞麗市區「趴趴走」，期間曾至菜市場、健身房、餐廳、商場等地，並拜訪其他親戚，也多次搭乘計程車移動。直到10日，她發現自己失去嗅覺，曾到醫院做核酸檢測，12日檢查結果為「陽性」，被通報為疑似病例，整起事件才曝光。

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目前3名大人的核酸結果均呈「陽性」，其中2人確診、1人為「無症狀感染者」，患者居住的小區實施「封閉式管理」2週，當局也急下令，雲南邊境立即進入「戰時狀態」，而瑞麗市自14日晚間10時起，「封城」1週，並從15日早上8時30分起，針對瑞麗市居民進行大規模核酸檢測，從大理調派200名醫護人員支援，定點醫院也已清出80張病床做準備。

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