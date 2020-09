傳伊朗計畫暗殺美大使報復 川普怒嗆：將千倍奉還

2020/09/15 13:29

〔即時新聞/綜合報導〕近日有消息人士向媒體透露,伊朗計畫在11月美國總統大選前,暗殺美國駐南非大使瑪克絲(Lana Marks),作為美國擊殺伊朗將領蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)的報復,美國總統川普(Donald Trump)14日晚間則推文表示,面對伊朗的攻擊行動,將「千倍奉還」。

綜合外媒報導,川普在當地時間14日晚間推文表示,近日有報導指出,伊朗可能計畫進行暗殺或其他襲擊,以報復美國殺害「恐怖份子領袖」蘇萊曼尼。川普強調,無論伊朗對美國發動任何形式的攻擊,「都將以1千倍回擊」。

請繼續往下閱讀...

美國媒體《政客》(Lana Marks)13日報導透露,伊朗計畫暗殺駐南非大使,而瑪克絲本人也意識到這一威脅。消息人員表示,瑪克絲未與伊朗有太多聯繫,不清楚為何會成為伊朗的目標。美國政府官員則認為川普友人的身分,可能是導致瑪克絲被盯上的原因,伊朗當局隨後否認相關報導內容。

自伊朗革命以來,華盛頓與德黑蘭的關係一直相當緊張,川普上任後在2018年單方面退出核協議,導致緊張局勢加劇。美國無人機今年1月空襲伊拉克巴格達,炸死革命衛隊指揮官蘇萊曼尼,並試圖延長對伊朗的武器禁運。

...caused over so many years. Any attack by Iran, in any form, against the United States will be met with an attack on Iran that will be 1,000 times greater in magnitude!