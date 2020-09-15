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    傳伊朗計畫暗殺美大使報復 川普怒嗆：將千倍奉還

    傳伊朗計畫暗殺美國駐南非大使，川普14日晚間推文怒嗆，伊朗若是發動任何攻擊，將千倍奉還。（美聯社）

    傳伊朗計畫暗殺美國駐南非大使，川普14日晚間推文怒嗆，伊朗若是發動任何攻擊，將千倍奉還。（美聯社）

    2020/09/15 13:29

    〔即時新聞／綜合報導〕近日有消息人士向媒體透露，伊朗計畫在11月美國總統大選前，暗殺美國駐南非大使瑪克絲（Lana Marks），作為美國擊殺伊朗將領蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）的報復，美國總統川普（Donald Trump）14日晚間則推文表示，面對伊朗的攻擊行動，將「千倍奉還」。

    綜合外媒報導，川普在當地時間14日晚間推文表示，近日有報導指出，伊朗可能計畫進行暗殺或其他襲擊，以報復美國殺害「恐怖份子領袖」蘇萊曼尼。川普強調，無論伊朗對美國發動任何形式的攻擊，「都將以1千倍回擊」。

    美國媒體《政客》（Lana Marks）13日報導透露，伊朗計畫暗殺駐南非大使，而瑪克絲本人也意識到這一威脅。消息人員表示，瑪克絲未與伊朗有太多聯繫，不清楚為何會成為伊朗的目標。美國政府官員則認為川普友人的身分，可能是導致瑪克絲被盯上的原因，伊朗當局隨後否認相關報導內容。

    自伊朗革命以來，華盛頓與德黑蘭的關係一直相當緊張，川普上任後在2018年單方面退出核協議，導致緊張局勢加劇。美國無人機今年1月空襲伊拉克巴格達，炸死革命衛隊指揮官蘇萊曼尼，並試圖延長對伊朗的武器禁運。

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