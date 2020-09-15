莽父開車「強渡洪水」滅頂影片曝光！慘烈6死只剩他倖存哭斷腸

葉門一名父親開車強渡洪水，不料整台車失去控制，期間車上1名孩童探出車窗大聲求救。（圖截自Twitter影片）

2020/09/15 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕西南亞國家葉門日前遭到暴雨襲擊、洪水肆虐，中南部伊卜省傳出一起慘烈的滅門事件。一名父親開車載著妻子、4名孩童，以及1名婦女出門，途中遇到洪水，但這名父親選擇強闖渡河，不料，車輛失去控制，被洪水掀翻，車上的乘客在湍急洪水中揮手、絕望求救，但最後只有堅持過河的父親倖存，讓人不勝唏噓。

綜合外媒報導，事情發生在8月24日，當時父親開著白色吉普車載著妻子、4名6至14歲的孩子，以及1名婦女外出，然而當車輛行經南伊卜大學附近時，卻遇洪水擋路，附近車輛都選擇停在淹水區域外等待洪水消退，但這名父親卻選擇強衝渡水，結果出發不久，整輛車失控制、被洪水推著走，最終翻覆滅頂。

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眾人只能眼睜睜看著一車7人在湍急洪水中掙扎，期間1名男孩身體探出車窗吶喊、伸手求救，1名女子和3名孩童也緊緊攀附在車上疾呼，但都沒能成功獲救，最終，只有選擇開車衝過洪水的父親活下來，其餘6人的屍體陸續被發現。當地輿論痛批這名父親做了最壞的選擇，才導致妻兒等人罹難，恐怖畫面也在網路瘋傳，引以為戒。

⚠️ كوارث عبور السيول هذا اليوم الإثنين في مدينة #إب وسط #اليمن تسببت في جرف هذه السيارة ومقتل 4 أطفال و 2 نساء ونجاة سائق السيارة ولا حول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/klvWZq00Fx — تركي المحيا （@TurkiAlmohaiya） August 24, 2020

車輛不敵洪水威力翻覆，1名婦女和3名兒童探頭求救。（圖截自Twitter影片）

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