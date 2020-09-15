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    菅義偉新內閣明上路 日媒：副首相麻生太郎等閣員留任

    日本官房長官菅義偉成為自民黨新任總裁，預計將在16日被選為日本新首相。據悉，現任副首相兼財務大臣麻生太郎、外務大臣茂木敏充、國土交通大臣赤羽一嘉、奧運大臣橋本聖子已確定在新內閣留任。圖為麻生太郎。（彭博）

    日本官房長官菅義偉成為自民黨新任總裁，預計將在16日被選為日本新首相。據悉，現任副首相兼財務大臣麻生太郎、外務大臣茂木敏充、國土交通大臣赤羽一嘉、奧運大臣橋本聖子已確定在新內閣留任。圖為麻生太郎。（彭博）

    2020/09/15 10:28

    〔即時新聞／綜合報導〕日本自民黨昨日（14日）舉行總裁選舉，官房長官菅義偉奪得壓倒性勝利，成為自民黨新總裁，也意味著菅義偉即將成為日本新任首相。據日媒報導，現任副首相兼財務大臣麻生太郎、外務大臣茂木敏充、國土交通大臣赤羽一嘉、奧運大臣橋本聖子會留任。

    根據《共同社》報導，日本國會將於16日召開臨時會進行首相指名選舉，新內閣將同天正式上路，據消息人士透露，麻生太郎、茂木敏充、赤羽一嘉和橋本聖子會留任原職，繼續在新內閣服務。

    除此之外，菅義偉也將於今日改組自民黨高層，據消息指出，幹事長二階俊博留任，前文部科學大臣下村博文出任政調會長，前總務大臣佐藤勉出任總務會長，國會對策委員長森山裕可望留任，選舉對策委員會委員長由山口泰明擔任。

    自民黨重組後，菅義偉預定與自民黨盟友公明黨領導人山口那津男會面，雙方將在會議中確定維持執政聯盟。

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