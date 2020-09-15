旅德蒙古人抗議中共漢化內蒙 德學者聯合致函梅克爾

海外蒙古人發起多起抗議集會，數十名德國及國際學者聯合致函梅克爾，要求德國政府表態。圖為在內蒙古自治區中蒙古人抗議集會。（歐新社）

2020/09/15 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國內蒙古自治區近期因為學生核心課程被以漢語取代蒙古語，引發罷課行動及抗爭，海外蒙古人團體也對此紛紛發聲，9月13日便有近百名生活在德國北部杜塞道夫（Dusseldorf）及周邊地區的蒙古人在中國駐杜塞道夫總領事館前舉行集會，另外也有數十名從事蒙古歷史文化研究的教授學者聯合致函德國總理梅克爾。

根據《德國之聲》報導，杜塞道夫集會發起人楚倫蘇倫（Zermaa Chulunsuren）表示，中國此次在內蒙古地區強制推行漢化教育，已激起世界各地蒙古僑胞強烈不滿，近日除了蒙古首都烏蘭巴托外，在華盛頓、東京、首爾、柏林及都柏林等地都舉行了抗議集會。

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南蒙古人權保衛同盟主席特姆奇勒圖（Schovchuud Temtsilt）指出，中國當局在內蒙古強推漢化政策由來已久，但強權手段只能促成蒙古人團結捍衛民族文化傳統的決心，目前香港、新疆、西藏以及內蒙民眾的抗爭顯示，當今世界不會允許強權為所欲為，習近平的獨裁政治只能以失敗告終。

而在歐盟和中國舉辦高峰會前夕，包括德國等國數十名從事蒙古歷史文化研究的學者聯合致函德國總統梅克爾，呼籲德國政界關注內蒙古局勢，並要求中國政府停止在內蒙古強推漢化教育。

信件內容中提到，西藏與新疆在過去幾年所發生的一切，讓他們對於當前內蒙古的局勢深感憂慮，作為從事蒙古及其他亞非文化研究的德國及國際學者，對內蒙古的蒙古少數族裔處境深表同情，並對他們反對系統性漢化政策的抗議活動表示聲援，同時也要求德國政府對中國人權問題發揮影響力，針對內蒙古事件對中國作出明確表態。

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