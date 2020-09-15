台灣F-16維修中心放眼亞太 專家分析發展機會

我國F-16維修中心已在8月28日揭牌。（資料照）

2020/09/15 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕我國F-16維修中心在8月28日揭牌，不僅強化空軍實質戰力，也是台灣發展國防產業的重要里程碑，讓台灣航太產業得以邁向國際。針對台灣成立F-16維修中心，新加坡南洋理工大學海事安全研究員高瑞連認為，台灣維修中心目標是成為地區性的F-16維修中心，就政治方面來看是不現實的，但就商業角度來看，依然有機會吸引潛在客戶。

根據《美國之音》報導，目前亞洲各國中，新加坡擁有62架F-16，南韓有180架，泰國有54架，印尼有33架，日本和美國基於F-16技術聯合製造F-2戰機，目前服役的有76架。報導指出，擁有F-16機隊的亞洲國家在外交上皆承認中國擁有台灣主權，這也意味著北京禁止各國與台灣建立較高層級的政治或國防關係。

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新加坡南洋理工大學海事安全研究員高瑞連指出，台灣的F-16維修中心首要目標是服務台灣自己的F-16，但是出於政治方面的考量，就目前來看，將F-16維修中心打造成為地區性F-16維修中心的這個長期目標，是「不現實」的。

高瑞連也提到：「儘管如此，我認為這仍是行銷這維修中心的好方法。如果你充分證明了有維護F-16戰機的能力，那麼你將來就可能吸引潛在客戶。」高瑞連指出，外國可以通過非政府管道，例如由退休工程師，安排入台維修F-16戰機事宜，從而避免與中國發生衝突。

東京國際基督教大學政治與國際研究高級副教授納吉（Stephen Nagy）則說，日本可能會透過非政府組織（NGO）向台灣運送F-16，因為以前也有其他國家使用此方法運送戰機。至於中國是否反對，納吉認為這取決於設備是如何運抵台灣，「別指望戰機很快就能直飛台灣，但台灣確實是供應鏈的一部分」。

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