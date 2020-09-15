俄羅斯地方選舉 反對派在西伯利亞城市有斬獲

2020/09/15 00:37

〔中央社〕俄羅斯部分地區週末舉行地方選舉，反對派今天宣稱在西伯利亞贏得象徵性勝利，執政黨則說，出口民調顯示他們勝利在望。不過選舉觀察家指出，這次選舉因舞弊而蒙塵。

根據法新社報導，俄羅斯全國85個地區中約數十個於11日至13日舉行首長、地區議會與市議會議員選舉，以及數個席次的國會議員補選。

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俄羅斯明年舉行國會大選，這次地方選舉被視為對總統蒲亭（Vladimir Putin）的期中考，因為執政的「團結俄羅斯黨」（United Russia Party）面臨支持度流失與經濟不佳引發的民怨。

為了對抗蒲亭的輔選機器，反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）呼籲選民支持反執政黨的候選人。

44歲的納瓦尼上月赴西伯利亞多木斯克市（Tomsk），推動他倡議的「聰明投票」（Smart Voting）競選策略時，疑遭下毒，送至德國就醫。

2015年上次地方選舉時，團結俄羅斯黨在人口約50萬的多木斯克市得票率為52.27%，本屆則是銳減，僅獲得24.46%。

據路透社報導，根據部分的開票結果，團結俄羅斯黨在週末的地方選舉仍獲得壓倒性勝利，但因納瓦尼的支持者反制，團結俄羅斯黨喪失多木斯克市議會的多數席次。

納瓦尼的追隨者在多木斯克市贏得罕見勝選，與其他反對黨囊括市議會的席次。

但是部分開票結果顯示，獲得蒲亭相挺的親克宮政治人物，在包括科米（Komi）、韃靼（Tatarstan）與堪察加（Kamchatka）等超過12個區的首長選舉勝出，或是即將取得壓倒性勝利。

這些開票結果確認支持蒲亭的團結俄羅斯黨大勝，但也顯示在西伯利亞的部分地區，反對派有所斬獲。在8月20日納瓦尼疑遭下毒前，他特別關注當地的選情。

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