揭中企蒐全球百萬人檔案 學者：凸顯中國監控野心

深圳企業振華數據遭披露已建立一個全球名人資料庫，內含240萬名有影響力人士的檔案。取得資料的學者包定表示，這顯示中國有野心建立一個「擴及全球、專制的科技監控國家」。此為示意圖。（路透）

2020/09/15 00:38

〔中央社〕深圳企業振華數據遭披露已建立一個全球名人資料庫，內含240萬名有影響力人士的檔案。取得資料的學者包定表示，這顯示中國有野心建立一個「擴及全球、專制的科技監控國家」。

澳洲新聞網站news.com.au報導，包定（Chris Balding）曾服務於北京大學，2018年因為擔心自己的人身安全而逃出中國。

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現居越南的包定表示，中國政府會蒐集本國公民不光彩事蹟的資料已廣為人知，但這份最新資料顯示，中國企圖把行動規模擴大至全球。

他說：「作為一個專制科技監控國家，中國構成的威脅是真實的，而且正在發生。（威脅）不只是在中國境內，而是擴及全世界。」

包定在他的研究報告中表示，外洩資訊是第一批中國蒐集數據的直接證據，證明中國會為了情報和影響力作戰（influence operations），而監控並蒐集外國個人和機關的資料。

根據包定在個人部落格baldingsworld.com公布的個人聲明，他去年開始深入研究中國電信設備巨擘華為公司，但他從未料到研究焦點的轉變會有如此發現。在他研究期間，一連串事件揭露中國活躍人士已蒐集到大量數據，為據信是中方從事的行動提供證據。

包定並在聲明中表示，他們正在和全球政府、記者和特定學者或智庫合作，以協助提供分析或了解振華數據資料所需的專門技術。

「國際財經日報」（International Business Times）網站則提到，是某個與振華數據有關的人士把資料外流給包定。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）與「印度快報」（The Indian Express）今天已相繼報導，承接中國解放軍和中國共產黨業務的振華數據，其數據資料庫內含澳洲總理莫里森（Scott Morrison）等3萬5000名澳洲人的檔案，以及印度總理莫迪（Narendra Modi）等上萬名印度各黨派政治人物、名人及其家人的資料。

「印度快報」並指出，振華數據自稱是用大數據進行「混合戰」（hybrid warfare）和「中華民族偉大復興」的先驅，但今天報導刊出後不久，振華數據訊息技術公司已把公司網頁撤下。

包定現為越南傅爾布萊特大學（Fulbright University Vietnam）副教授。校方網站介紹，包定曾在設於深圳的北大匯豐商學院任教9年，被認為是中國經濟和金融市場的重要專家。他也曾向「華爾街日報」（The Wall Street Journal）、英國「金融時報」（Financial Times）、CNBC、彭博（Bloomberg News）等多個國際媒體提供他對中國經濟的見解。

包定在喬治華盛頓大學（George Washington University）取得學士和碩士學位，在加州大學爾灣分校（University of California，Irvine）拿到博士。

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