論文首發！ 閻麗夢籲：查武漢P4實驗室與美衛生院的金流

流亡美國的中國病毒學家閻麗夢14日開通推特帳號，並在晚間發布第一份長達26頁的科學論文，研究直指新型冠狀病毒與自然人畜共通傳染病的病毒有所不同，呼籲追查武漢P4實驗室以及美國衛生研究院（NIH）的金流。（圖擷取自Twitter）

2020/09/15 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，流亡美國的中國病毒學家閻麗夢14日開通推特帳號，晚間發布第一份長達26頁的科學論文，研究直指新型冠狀病毒與自然人畜共通傳染病的病毒不同，呼籲追查中國湖北武漢P4實驗室及美國衛生研究院（NIH）之間的金流，論文一出，隨即獲逾6000人轉推。

閻麗夢14日晚間上傳首份論文，研究內容由她與其他3位科學家合著，文內涵蓋基因組、結構以及醫學和文獻證據，認為新型冠狀病毒源於自然的論點非常矛盾，並提出證據表明，「SARS-CoV-2」病毒應該是使用蝙蝠冠狀病毒ZC45和ZXC21作為樣本創造的「實驗室產物」。

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論文提到，新冠病毒的S蛋白含有一個獨特的弗林蛋白酶切割位點，可以通過人工方式插入到基因組，從疫情在人類社會爆發之來，新型冠狀病毒已發生突變，是由中國人民解放軍第三軍醫大學和南京軍區軍事醫學研究所的ZC45和ZXC21蝙蝠冠狀病毒作為樣本，且基因序列相似性高達95%。

論文提到，有紀錄顯示，武漢病毒研究所（WIV）從事十多年的冠狀病毒監測研究，擁有世界最多的冠狀病毒樣本，而武漢病毒研究所新發傳染病研究中心主任石正麗與美國明尼蘇達大學研究員李方（Li Fang）合作多年。

論文指出，「SARS-CoV-2」病毒的基因組應該是基因操作的產物，並以四點事實作結，一是ZC45和ZXC21由中國軍方實驗室；二是藉由基因組序列研判，病毒可能已經過基因工程具備增強的毒性和傳染力，能夠精準傳染給人類；三是新冠病毒的特徵和病徵前所未有；四是造成全球大流行，造成成千上萬人命及經濟損失，具有無與倫比的破壞力。

論文呼籲，全世界應向武漢P4實驗室及其合作者進行調查，包括美國衛生研究所的贊助金流在內。論文結語指出，最近發表有關冠狀病毒RaTG1318、RmYN0230和幾種「穿山甲冠狀病毒27-29,31」的論文高度可疑，可能有捏造成分和欺騙嫌疑，為的是向科學界和大眾隱藏新型冠狀病毒SARS-CoV-2的真實身分；儘管排除此類證據的細節不會改變本報告的結論，但相信這些細節足以認定「SARS-CoV-2」是一種實驗室增強型病毒和功能獲得研究的產物，相關問題的後續報告目前正在準備其他證據，將會很快提出。

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