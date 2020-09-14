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    強森推新法案恐違反脫歐協議 3名同黨前英相出聲反對

    英國首相強森（左）政府近日推行《內部市場法案》，部分內容違反脫歐協議，前英相卡麥隆（右）今天對此表態反對。（美聯社檔案照）

    英國首相強森（左）政府近日推行《內部市場法案》，部分內容違反脫歐協議，前英相卡麥隆（右）今天對此表態反對。（美聯社檔案照）

    2020/09/14 23:57

    〔即時新聞／綜合報導〕英國保守黨籍首相強森（Boris Johnson）近日推行的法案可能違反脫歐協議，引起爭議。前英相卡麥隆（David Cameron）今（14）日公開對此表達「有顧忌」，成為第3位公開反對的保守黨籍前首相。

    綜合外媒報導，英國政府近日提出一份《內部市場法案》（Internal Market Bill），恐推翻脫歐協議中關於國家補貼和北愛爾蘭關稅等內容。強森政府稱，英國脫歐過渡期將於年底結束，《內部市場法案》會確保英國全境貿易暢通，並保護愛爾蘭島的和平。

    對此，歐洲各界批評英國藐視國際法、違反脫歐協議部分內容，呼籲應按協議履行義務。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，「脫歐協議應徹底落實，以確保愛爾蘭的和平和穩定。」

    前首相卡麥隆今天在法案辯論前表示，通過法案並繼續違反國際條約義務「絕對是最後的手段」，直言對此「有所顧忌」。

    保守黨籍前首相梅伊（Theresa May）及梅傑（John Major）也提出警告，認為這項作法可能損害英國的國際聲譽。

    保守黨籍前總檢察長考克斯（Geoffrey Cox）強烈反對這項法案內容，認為會對國家聲譽造成永久傷害，「目前的根本問題是，尚不清楚在什麼情況下可以使用該法案所賦予的權力」。

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