印度新德里2月流血抗爭算帳 前學生領袖被捕

印度新德里2月爆發嚴重流血抗爭，許多穆斯林房屋遭到燒毀，50多人死亡，數千人流離失所。（歐新社）

2020/09/14 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕印度新德里2月爆發嚴重流血抗爭，今（14）日1名前學生領袖被警方逮捕，被指控涉嫌策劃這場抗爭行動。

《路透》報導，經常批評印度政府的前學生領袖哈立德（Umar Khalid），今天遭警方以涉嫌策畫2月流血衝突為由逮捕，這場流血抗爭造成50多人死亡，數千人流離失所。

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哈立德今早在臉書表示，在德里警察「特別小組」長達11個小時的偵訊後，他已遭到逮捕，他表示，「警方不斷構思童話故事，想要把這場抗爭定義成暴動犯罪，並尋找別的受害者。」德里警方沒有回應哈立德的批評。印度知名喜劇演員與政治倡議人士卡姆拉（Kunal Kamra）表示，在哈立德被捕後，他感到「破碎、無助和疲倦。」

新德里在經歷數個月的抗議後，今年2月爆發流血抗爭，示威者反對總理莫迪（Narendra Modi）推動《公民身分法修正案》，認為這是印度對少數穆斯林的歧視，印度政府則認為，修訂此法可以維護南亞少數宗教群體的權利。

在2月流血抗爭中，有2座清真寺與數個穆斯林房屋遭到火燒，屋子上有印度教標誌的房子則未遭毀損，之後有2000人失去住所，其中大多都是穆斯林。印度中央政府則將這些暴力行為歸咎於穆斯林與左派份子，包含目前統治德里的反對黨人士。

前學生領袖哈立德。（資料照，歐新社）

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