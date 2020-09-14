劍指台灣 ？ 解放軍夜間模擬試射東風11飛彈

中國解放軍「火箭軍」部隊，近日展開夜間突擊演練，圖為飛彈發射車。（翻攝自解放軍東部戰區官方微博）

2020/09/14 20:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕美中角力持續升級，台海局勢難測之際，據海外親中網媒《多維新聞》14日披露，中國解放軍「火箭軍」（前身為「二炮」部隊），近日展開夜間突擊演練，並進行東風11短程飛彈（DF-11）模擬發射，引發關注。

報導引述解放軍東部戰區官方微博9月14日發布的消息，在這場演練中，火箭軍某部數個發射單元出動，在指揮員的指揮下，數枚飛彈對預定目標發起了多輪「火力打擊 」。根據東部戰區發布的照片​​來看，參與此次演練的是DF-11短程飛彈。

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報導中說，一般認為，解放軍在備戰台海時，已對台灣各個軍事目標進行模擬打擊。一旦開打，包括DF-11在內的多種型號飛彈將會在首輪火力打擊中使用。

原始的東風11精度很差（100-300米），射程只有300公里，已經退役和停產。目前仍在服役並且繼續生產的是改良型「東風11甲」，其射程為825公里，精度為200米左右，號稱能夠攜帶500公斤的彈頭對敵方目標進行有效打擊。

《多維新聞》分析，因DF-11的出現及上述訊息，此次演練被認為是圍繞台海局勢所進行。此前解放軍已陸續在在渤海、黃海、東海和南海實施軍演。中國軍方還曾於8月27日稱，解放軍東部戰區多軍種、多方向，在台海地區連續組織實戰化演練，針對的就是外部勢力干涉，針對的就是一小撮「台獨分裂勢力」及其分裂行徑。

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