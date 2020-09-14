氣死北京！ 印媒出惡搞短片 莫迪雙槍擊斃「中國微信卡通人物」

影片中，印度總理莫迪拿雙槍擊斃代表微信、TikTok等中國App的卡通人物。（翻攝自YouTube影片）

2020/09/14 18:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕自今年中開始，印度基於國家安全理由不斷封殺中國軟體，累計禁用了224款中國App，其中包括TikTok、美圖秀秀、微信、手機遊戲《絕地求生》等。印媒《今日印度》（India Today）日前發布了一段題為「莫迪：App獵人」的惡搞動畫短片，顯示印度總理莫迪（Narendra Modi）拿雙槍擊斃代表微信、TikTok等中國App的卡通人物。

這支短片讓中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進跳腳，他發文痛批《今日印度》做出這樣的短片，是畸形、極端的民族主義裂變所致，「印度作為一個依然比較貧窮、有大量文盲的國家，剛有了點發展，就民族主義爆棚了。」

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《今日印度》則強調，這是針對「印中邊境持續緊張之際，莫迪政府禁用中國手機應用的滑稽鏡頭」。

短片開場模擬了《絕地求生》（又稱PUBG）飛機空投的設定，以「莫迪」為原型的卡通人物全副武裝從飛機上跳傘躍下，隨後莫迪手持雙槍闖進中國古建築群，開火擊斃微信、TikTok等中國APP，最後只有《絕地求生》手遊持槍抵抗，但也難逃被「莫迪」擊斃的命運。最後，「莫迪」掏出手機卸載了《絕地求生》，並將手機扔進了垃圾箱。

代表微信App的卡通人物，在影片中遭到印度總理莫迪痛擊。（翻攝自YouTube影片）

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