菅義偉高票當選 安倍欣慰：能帶領日本戰勝疫情

日本官房長官菅義偉（右）今天高票當選執政黨「自民黨」的新任總裁，安倍晉三（左）相當欣慰。（法新社）

2020/09/14 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本官房長官菅義偉今天（14日）高票當選執政黨「自民黨」的新任總裁，日本國會預定16日召開臨時會進行首相指名，菅義偉內閣將在指名確定後正式上路。對此，現任首相安倍晉三相當欣慰，稱讚菅義偉是與令和時代最相稱的新任總裁，相信會帶領日本戰勝武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。

根據《日本經濟新聞》報導，菅義偉以377票拿下約7成選票壓倒性勝利，擊敗日本政調會長岸田文雄、前幹事長石破茂。安倍晉三十分高興，指菅義偉作為官房長官相當認真稱職，常常看到菅義偉秘密付出的身影，讚菅義偉是最適合當今令和時代的新總裁，相信能帶領日本民眾戰勝疫情。

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安倍作為日本史上在任最久的首相，今天回顧自己7年零8個月任內，他表示，對於那些在任時沒完成的事當然有遺憾，但這段時間也完成了一些挑戰，他很驕傲，最後他也再次對自己在任中途辭職一事對日本社會表達歉意。

安倍晉三立場親美親台，先前就欽點菅義偉作為下任首相人選，而菅義偉本身與台灣關係匪淺，與駐日代表謝長廷私交甚篤。且在勝選後，菅義偉就表示希望延續安倍的政策，意味他將繼承安倍的親台路線並無疑義。

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