武漢肺炎》南韓檢測1400人僅1人有抗體 難以形成「群體免疫」

南韓中央防疫對策本部日前針對大眾進行第二輪武漢肺炎抗體檢測，發現在1400多名受檢者中僅有1人被檢驗出抗體，抗體陽性率不到0.1%。（法新社）

2020/09/14 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕南韓中央防疫對策本部日前針對大眾進行第二輪武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）抗體檢測，發現在1400多名受檢者中僅有1人被檢驗出抗體，抗體陽性率不到0.1%；中央防疫對策本部認為，沒有被傳染的人幾乎不會產生抗體，且在不知情的情況下感染並自己痊癒的無症狀感染者也不多，未來南韓可能無法透過「群體免疫」渡過疫情難關。

根據《韓聯社》 報導，中央防疫對策本部在6月10日至8月13日期間，針對首爾市、京畿道、大邱市、大田市、世宗市等全國13個地區參加「國民健康營養調查」的1440人採樣檢驗，結果顯示被測者中的抗體陽性率僅為0.07%；而第一輪的檢驗結果，在3055名受測者中僅有1人呈陽性，陽性檢出率為0.03%。

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防疫對策本部認為，沒有被傳染的人幾乎不會產生抗體，而不知道被感染又自行痊癒的無症狀感染者又不多，南韓可能無法透過「群體免疫」渡過疫情；防疫對策本部強調，在治療藥物或疫苗發明前，要繼續嚴格遵守防疫規定以控制疫情。

另外，國外相關的檢驗報告中，美國紐約市的陽性檢出率為24.7%，英國倫敦為17%，瑞典斯德哥爾摩為7.3%，西班牙為5%，日本東京為0.1%。

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