白羅斯總統盧卡申科今訪俄國 明斯克昨10萬人抗議500人遭捕

盧卡申科為保政權，今日將與俄羅斯總統普廷會面以尋求支持；而盧卡申科臨行前夕，首都明斯克昨再度聚集超過10萬人示威抗議。（歐新社）

2020/09/14 18:22

〔即時新聞／綜合報導〕白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）因涉嫌大選舞弊，導至白羅斯各地已連續5週發生大規模示威活動，盧卡申科為保政權，今日（14日）將與俄羅斯總統普廷會面以尋求支持；而盧卡申科臨行前夕，首都明斯克昨（13日）再度聚集超過10萬人示威抗議，鎮暴警方也與抗議民眾爆發衝突，根據白羅斯內政部指出，昨日警方在全國各地的抗議現場逮捕了774人，其中明斯克就逮捕500人。

綜合外媒報導，白羅斯大選結束至今已過5週，然而質疑盧卡申科大選作票的示威抗議卻仍未降溫，盧卡申科也在今天前往俄羅斯訪問並與俄國總統普廷會談，被外界視為尋求普廷的支持以保政權；然而有分析認為，盧卡申科雖然先前堅持反對與俄羅斯建立更緊密的經濟關係，但如今他在國內面臨要求下台的壓力，可能會改變立場換取俄國的支持與國外援助，使俄國更能實質掌控白羅斯。

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支持反對派的示威者對此昨天再次在明斯克發起大規模抗議，這次示威的口號為「我們不會讓他賣掉國家」，共有超過10萬人走上街頭抗議，雖然鎮暴警力已經封鎖示威遊行預定的集結點及路線，但示威人群也選擇改道，甚至轉而往白羅斯總統官邸「獨立宮」前進；反對派也敦促盧卡申科與普廷會談時不要「出賣國家」。

昨天不只明斯克有示威遊行，白羅斯各地也皆有出現示威抗議，也有示威者遭警方逮捕；根據白羅斯內政部在今天公佈的數據指出，昨天白羅斯警方在各地發生的示威活動中共逮捕774人，其中明斯克有500人遭到拘捕。

根據白羅斯內政部指出，昨日警方在全國各地的抗議現場逮捕了774人，其中首都明斯克共逮捕500人。（歐新社）

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