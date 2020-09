證實美駐中國大使辭職？ 龐皮歐：感謝他3年來的辛勞

2020/09/14 16:14

〔即時新聞/綜合報導〕傳出日前投書中共黨媒《人民日報》遭拒的美國駐中國大使布蘭斯塔德(Terry Edward Branstad)提出辭職,其在北京任職3年多,預計在11月美國大選前離開中國。

據《CNN》報導 ,有消息人士透露,美駐中國大使布蘭斯塔德已經提出辭呈,其在美國總統川普當選後,在2016年12月就成為駐中國大使,其日前投書中共黨媒《人民日報》,卻遭拒絕刊登,美國駐中國大使館微博直接刊登了這篇專文的中文全文,也被刪除。

對此,美國國務院批《人民日報》拒刊行為再次暴露了中國共產黨對言論自由和嚴肅的知識份子辯論的恐懼,以及北京在抱怨其他國家缺乏公平和互惠待遇時的虛偽。

預計布蘭斯塔德將在11月前離開北京,美國國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)在推特上感謝布蘭斯塔德這3年多來的辛勞,強調「他是代表美國政府與中國打交道,並捍衛美國利益和理想的最佳人選」,不過龐皮歐未透露布蘭斯塔德離開原因,也會宣布繼任人選。

I thank Ambassador Terry Branstad for his more than three years of service to the American people as U.S. Ambassador to the People’s Republic of China.