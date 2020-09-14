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    川普又自爆：連任成功後 擬再延長任期4年

    尋求連任的美國總統川普12日在內華達州造勢時表示，他連任成功後會展開磋商，想在2024年繼續參選，稱自己遭到監視等不當對待，「因此應該有資格多做4年」。（資料照，彭博）

    尋求連任的美國總統川普12日在內華達州造勢時表示，他連任成功後會展開磋商，想在2024年繼續參選，稱自己遭到監視等不當對待，「因此應該有資格多做4年」。（資料照，彭博）

    2020/09/14 16:52

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選將於11月3日登場，尋求連任的美國總統川普12日在內華達州造勢時表示，他連任成功後會展開磋商，想在2024年繼續參選，自稱遭到監視等不當對待，「因此應該有資格多做4年」。

    綜合外媒報導，川普12日出席內華達州造勢時向現場群眾說：「52天後我們將贏得內華達州，以及在白宮的4年連任，之後我們會進行協商，因為根據我們受到的對待，我們大概有資格再獲得額外的4年。」

    川普公開表達試圖延長任期的想法已非第一次，他過去主張自己在這屆總統任期遭不當對待，所以應獲得更長的任期。上個月，川普在威斯康辛州的集會上也發表類似言論，「我們將贏得勝利，然後在那之後，將再贏得額外的4年，因為他們暗中監視了我的競選活動，所以我們應該再做4年」。

    但據美國憲法第22修正案規定，同一位總統不得連任2次，因此川普此言一出，也遭到部分人士批評他根本不考慮憲法限制。

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