川普又自爆：連任成功後 擬再延長任期4年

2020/09/14 16:52

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統大選將於11月3日登場,尋求連任的美國總統川普12日在內華達州造勢時表示,他連任成功後會展開磋商,想在2024年繼續參選,自稱遭到監視等不當對待,「因此應該有資格多做4年」。

綜合外媒報導,川普12日出席內華達州造勢時向現場群眾說:「52天後我們將贏得內華達州,以及在白宮的4年連任,之後我們會進行協商,因為根據我們受到的對待,我們大概有資格再獲得額外的4年。」

川普公開表達試圖延長任期的想法已非第一次,他過去主張自己在這屆總統任期遭不當對待,所以應獲得更長的任期。上個月,川普在威斯康辛州的集會上也發表類似言論,「我們將贏得勝利,然後在那之後,將再贏得額外的4年,因為他們暗中監視了我的競選活動,所以我們應該再做4年」。

但據美國憲法第22修正案規定,同一位總統不得連任2次,因此川普此言一出,也遭到部分人士批評他根本不考慮憲法限制。

"We're gonna win four more years in the White House, and then we'll negotiate, because based on the way we were treated, we're probably entitled to another four years after that" -- Trump, slurring, began his rally in Nevada by teasing that he intends to serve more than two terms pic.twitter.com/dgPjimP7Rv