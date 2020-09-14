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    深圳1家解放軍背景公司蒐集全球240萬人個資 澳洲總理也受害

    澳洲媒體揭露，深圳「振華數據」（譯音）公司涉蒐集全球240萬人個資，部分資料可能來自「暗網」。（法新社檔案照）

    澳洲媒體揭露，深圳「振華數據」（譯音）公司涉蒐集全球240萬人個資，部分資料可能來自「暗網」。（法新社檔案照）

    2020/09/14 16:12

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲廣播公司（ABC）14日披露，中國深圳一家與中國國家安全部和人民解放軍有關聯的企業「振華數據」（Zhenhua Data，譯音），涉蒐集儲存全球240萬人的個資，涵蓋多國政要、軍官、名人，連澳洲總理莫里森都是受害者。

    據報導，曾在北京大學任職的美籍經濟學者鮑丁（Chris Balding），在中國期間獲得「振華數據」數據庫的資料，內有全球240萬人的個資，經網路安全專家還原其中10％數據後，發現有5.2萬名美國人、3.5萬名澳洲人、1萬名印度人、9700名英國人、5000名加拿大人、2100名印尼人、1400名馬來西亞人、138名巴布亞紐幾內亞人的個資。

    鮑丁後來因擔心個人安全而離開中國，並直言「中國絕對在建立一個大規模的監控國家，不論國內或國際上」。

    這些資料涵蓋出生年月日、婚姻狀況、地址、個人照片、政治立場、家庭成員、社群平台帳號、刑事和商業犯罪紀錄等，大部分資料可從公開途徑取得，包括推特、臉書、領英、Instagram、抖音（TikTok）等，但相信部分來自機密的銀行紀錄、求職資料、心理諮商檔案等文件，可能是透過「暗網」（dark web）取得。

    以澳洲為例，總理莫里森、前駐中大使芮捷銳（Geoff Raby）、前外交部長卡爾（Bob Carr）等聯邦或州等級官員，以及軟體公司Atlassian聯合創辦人布魯克斯（Mike Cannon-Brookes）、澳洲商會（BCA）執行長韋斯塔科特（Jennifer Westacott）等商界大咖等人，都是蒐集目標。「振華數據」還將656名澳洲人列為「特殊利益」或「政治曝光」類別，但未解釋涵義，這些人的職業及背景也各有差異。

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