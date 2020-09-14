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    突擊IS設施營救逾70名人質 美軍士官長獲頒榮譽勳章

    川普授予陸軍遊騎兵部隊一等士官長佩恩榮譽勳章。（路透）

    川普授予陸軍遊騎兵部隊一等士官長佩恩榮譽勳章。（路透）

    2020/09/14 11:05

    〔即時新聞／綜合報導〕榮譽勳章是美軍最高榮譽，並授予那些「在戰鬥中冒生命危險，在義務之外表現出英勇無畏」的軍人，美國總統川普於上週五，同時也是911事件19週年之際，授予陸軍第75遊騎兵團一等士官長佩恩（Thomas Patrick Payne）榮譽勳章，佩恩於2015年在伊拉克成功救出被激進組織「伊斯蘭國」（ISIS）所扣押的人質。

    綜合外媒報導，36歲的佩恩於2002年以步兵身分加入陸軍，並迅速進入了遊騎兵部隊，曾在美國陸軍特種作戰司令部擔任多個職位並多次部署到戰區，佩恩2010年在阿富汗執行任務時負傷，當時被授予紫心勳章。

    而美軍自2014年起在伊拉克展開「堅定決心行動」（Operation Inherent Resolve）打擊伊斯蘭國，佩恩與其他美軍弟兄在伊拉克基爾庫克省一帶進行夜間營救人質任務，在和IS恐怖分子交火後，救出了超過70名人質。

    川普在頒獎儀式中表示，這是美國歷史上規模最大、最大膽的救援任務之一，佩恩和他所率領的團隊營救75名人質，並殺死了20名IS恐怖分子。川普指出，佩恩救了許多人質，同時也是最後一個離開現場的人，他所做的比他應盡的職責還要多更多，也因此贏得美國最高的軍事榮譽。

    36歲的佩恩於2002年就加入陸軍，曾多次被派往戰地。（歐新社）

    36歲的佩恩於2002年就加入陸軍，曾多次被派往戰地。（歐新社）

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