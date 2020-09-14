為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    離奇虐童！男嬰住院「吐血」逾20次 竟是年輕媽強灌不明血液入嘴

    日本一名年輕媽媽疑為引起他人關注，竟趁探病期間將來歷不明的鮮血灌入2個月大的兒子口中，製造「吐血」假象。（彭博示意圖）

    日本一名年輕媽媽疑為引起他人關注，竟趁探病期間將來歷不明的鮮血灌入2個月大的兒子口中，製造「吐血」假象。（彭博示意圖）

    2020/09/14 11:26

    〔即時新聞／綜合報導〕孩子本應是爸媽的心頭肉，卻有些人狠心下毒手。日本大阪市傳出離奇虐童案，一名2個月大的男嬰在今年初因發高燒入院，但期間「吐血」超過20次，院方始終查不出病因，且每每發生在其母親探病後，院方懷疑有異，急忙報警處理。經調查後發現，這名23歲的媽媽疑為引起他人關注，竟將來歷不明的鮮血灌入兒子口中，造成「吐血」假象，震驚社會。

    綜合日媒報導，住在日本大阪市住之江區、今年23歲的井田莉步在今年初產下一名男嬰，但男嬰出生後經常高燒不退，2月時住進兒科加護病房治療，期間井田多次探視，但住院後男嬰的病情非但沒有好轉，甚至還因不明原因「吐血」超過20次，院方做了各種檢查，卻始終找不出原因。

    直到院方發現，男嬰每次都是在井田探視後，才開始「吐血」，因此報警處理，警方檢驗男嬰口中的血液，發現根本不是男嬰自己的血，而是井田每次趁沒人注意時，持針筒將來歷不明的血液強灌入男嬰口中，男嬰因反胃嘔出，造成男嬰「吐血」的假象。

    大阪警方已在7日依傷害兒童罪，逮捕井田，並將男嬰轉介至社福單位照顧，男嬰的身體從此未出現異狀。警方懷疑，井田莉步罹患一種名為「代理性孟喬森症候群」（Munchausen Syndrome by proxy）的心理疾病，即父母在照顧孩子時，會杜撰、誇大或刻意製造孩子的病狀，讓孩子接受各種醫學檢查，甚至侵入性治療與手術來獲得關注，但井田否認所有指控，堅持自己從未在兒子口中灌血。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    慟！桃園1歲10月大女童疑遭母虐打 苦撐20多天拔管不治
    2020/09/11 20:49

    慟！桃園1歲10月大女童疑遭母虐打 苦撐20多天拔管不治
    貴族私幼爆虐兒逼吃嘔吐物、嚇剪舌 負責人道歉稱涉虐老師當時懷孕
    2020/09/09 15:24

    貴族私幼爆虐兒逼吃嘔吐物、嚇剪舌 負責人道歉稱涉虐老師當時懷孕

    香腸帶你「僞出國」中秋烤肉好Chill
    拔10指指甲 狠嬤虐死5歲孫 判無期
    2020/09/09 05:30

    拔10指指甲 狠嬤虐死5歲孫 判無期
    10歲童遭圍棋老師掐脖痛毆 竟是媽媽送去「嚴加管教」
    2020/09/05 21:34

    10歲童遭圍棋老師掐脖痛毆 竟是媽媽送去「嚴加管教」
    國際今日熱門
    武漢肺炎》日本昨增648例、13死 東京單日新增再現200例以上
    2020/09/13 12:35

    武漢肺炎》日本昨增648例、13死 東京單日新增再現200例以上

    殺害菲國跨性別女子 美軍士兵獲特赦今啟程返國
    2020/09/13 13:07

    殺害菲國跨性別女子 美軍士兵獲特赦今啟程返國

    軍情動態》傳擬封存所有戰車 英國防大臣出面否認
    2020/09/13 14:34

    軍情動態》傳擬封存所有戰車 英國防大臣出面否認

    武漢肺炎》南韓調查：影響海外旅行意願 隔離措施成主因
    2020/09/13 14:59

    武漢肺炎》南韓調查：影響海外旅行意願 隔離措施成主因

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播