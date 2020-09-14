離奇虐童！男嬰住院「吐血」逾20次 竟是年輕媽強灌不明血液入嘴

日本一名年輕媽媽疑為引起他人關注，竟趁探病期間將來歷不明的鮮血灌入2個月大的兒子口中，製造「吐血」假象。（彭博示意圖）

2020/09/14 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕孩子本應是爸媽的心頭肉，卻有些人狠心下毒手。日本大阪市傳出離奇虐童案，一名2個月大的男嬰在今年初因發高燒入院，但期間「吐血」超過20次，院方始終查不出病因，且每每發生在其母親探病後，院方懷疑有異，急忙報警處理。經調查後發現，這名23歲的媽媽疑為引起他人關注，竟將來歷不明的鮮血灌入兒子口中，造成「吐血」假象，震驚社會。

綜合日媒報導，住在日本大阪市住之江區、今年23歲的井田莉步在今年初產下一名男嬰，但男嬰出生後經常高燒不退，2月時住進兒科加護病房治療，期間井田多次探視，但住院後男嬰的病情非但沒有好轉，甚至還因不明原因「吐血」超過20次，院方做了各種檢查，卻始終找不出原因。

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直到院方發現，男嬰每次都是在井田探視後，才開始「吐血」，因此報警處理，警方檢驗男嬰口中的血液，發現根本不是男嬰自己的血，而是井田每次趁沒人注意時，持針筒將來歷不明的血液強灌入男嬰口中，男嬰因反胃嘔出，造成男嬰「吐血」的假象。

大阪警方已在7日依傷害兒童罪，逮捕井田，並將男嬰轉介至社福單位照顧，男嬰的身體從此未出現異狀。警方懷疑，井田莉步罹患一種名為「代理性孟喬森症候群」（Munchausen Syndrome by proxy）的心理疾病，即父母在照顧孩子時，會杜撰、誇大或刻意製造孩子的病狀，讓孩子接受各種醫學檢查，甚至侵入性治療與手術來獲得關注，但井田否認所有指控，堅持自己從未在兒子口中灌血。

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