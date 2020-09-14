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    北京「狗不理」包子被吐槽難吃、太貴 報警處理又惹毛網友

    北京狗不理包子被評難吃，竟報警處理引發中國網友接連吐槽。（圖擷取自微博畫面）

    北京狗不理包子被評難吃，竟報警處理引發中國網友接連吐槽。（圖擷取自微博畫面）

    2020/09/14 09:40

    〔即時新聞／綜合報導〕中國知名「狗不理包子」日前被一位網紅暗訪後，吐槽「肉餡太肥膩、價格太貴等，將吃後感po網，沒想到「狗不理」北京王府井總店報警，這一動作，又惹怒網民，連媒體都加入戰局，抨擊狗不理「狗急跳牆」，成為近來中國最熱門的消費糾紛與新聞。

    綜合媒體報導，在中國微博擁有168萬粉絲的網紅谷岳，在今9月8日在微博上發布他到狗不理包子王府井總店的探訪的影片，他走進餐廳，花60元人民幣（下同，約252元台幣）買了一籠8個的醬肉包，又花38元（約160元台幣）買了一籠8個的豬肉包，卻覺得醬肉包「感覺裡面全是肥肉」「特別膩」、「吃了一下，實在吃不下去了。」、「這種質量20塊錢差不多了，100塊錢兩屜有點貴。」。

    谷岳並在影片中提及，該店在大眾點評網上評分是2.85分，是王府井地區的餐廳中評分最低的一家。

    就在谷岳發出視頻不久，「王府井狗不理店」也在微博上發布一則聲明，稱該視頻所有惡語中傷言論均為不實信息，「已經報警」，將追究相關人員和網絡媒體法律責任，還要求谷岳公開道歉。

    結果「狗不理」強悍作風，惹怒中國網友，紛紛在微博接力吐槽狗不理包子難吃，直指「說不好吃有什麼問題嗎？商家還報警，活久見（第一次見）。」，還有網友爬出狗理由國企變私企，再於今年5月11日下市，江河日下的歷史，更有網友說「這下真成了「狗不理」了」。

    中港各大媒體都加入戰局，有北京媒體直接找到王府井狗不理總店，但該店拒回應，而大部分是刊登狗不理包子的聲明之後，再增登網友觀點，暗吐槽狗不理包子，也有直接明示稱「危機公關又一典型失敗案例」，「『狗急跳牆』的真實反應」。

    北京狗不理包子被評難吃，竟報警處理引發中國網友接連吐槽。（圖擷取自微博畫面）

    北京狗不理包子被評難吃，竟報警處理引發中國網友接連吐槽。（圖擷取自微博畫面）

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