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    川普紓困支票誤寄百張 他意外收到3.5萬元樂翻

    美國總統川普簽發的紓困金出現大規模錯誤，支票寄到了其他國家。（美聯社檔案照）

    美國總統川普簽發的紓困金出現大規模錯誤，支票寄到了其他國家。（美聯社檔案照）

    2020/09/13 23:34

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今年3月27日簽署號稱為美國史上規模最大的紓困方案，動用2兆美元（約台幣58.5兆元）向民眾發放紓困金，不過，卻有許多外國民眾意外地收到川普簽名的1200美元（約台幣3萬5156元）支票，感到又驚又喜。

    根據《德國之聲》報導，奧地利1名73歲的男性退休人士近期在信箱中，發現1張簽著川普姓名的支票，金額為1200美元，在好奇心驅使下，老翁將支票拿去銀行兌現，銀行表示，該支票的確為美國政府簽發。老翁的帳戶在3天後收到了支票金額，他推測可能是因自己1960年代有在美國工作2年，美方才會誤寄支票。

    不過，老翁的妻子從來沒有去過美國，卻也收到了川普簽字的1200元支票。事實上，奧地利銀行目前共收到45張同樣的支票；瑞福森州立銀行（Raiffeisenlandes bank）也收到63張川普簽字的支票，銀行推測是美方在處理資料時發生大規模錯誤，因為美方也證實，當地有110萬名過世的人也收到支票。

    川普今年3月27日制定的紓困政策，宣布向美國民眾發放紓困金，且每張支票都要印上川普的親筆簽名落款，美國可以追回所有寄錯的款項，但是此舉成本太高、工作量太龐大，因此美方這麼做的可能性極低。

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