噁！中國老字號蠔油罐拉出「一整隻蝙蝠屍體」！廠商回應了

中國廣東有名男子，指控中國老字號廠牌「海天」所產的「上等蠔油」罐內竟有一整隻臭掉的蝙蝠屍體。（圖擷取自微博）

2020/09/13 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東有名男子，指控中國老字號廠牌「海天」所產的「上等蠔油」罐內竟有一整隻臭掉的蝙蝠屍體。對此，蠔油廠商「海天」表示，僅能讓客戶換1罐或2罐新的蠔油，至於若要究責的話，客戶必須拿出證據是海天的疏失。

綜合中媒報導，中國廣東一名郭姓男子買了中國老字號品牌「海天」所出產的6公斤裝「上等蠔油」，而他媽媽在烹調時，發現蠔油桶內有異物，疑似是「臭掉的鳥」。

請繼續往下閱讀...

郭姓男子表示，結果從蠔油罐內拉出的竟然是一整隻油亮亮的蝙蝠屍體。郭男表示，一家人吃了3、4個月才發現蠔油有問題，那蝙蝠屍體肯定病菌嚴重孳生，因此要求蠔油廠商負責為全家人提供身體檢查。

對此，蠔油廠商「海天」回應，生產線會經過層層過濾，即使有蝙蝠掉進去了，也不可能是完整一整隻，因此只能讓郭男換1罐或2罐蠔油作為慰問，但郭男如果非要追究海天的責任的話，郭男必須拿出證據，證明是海天的責任。目前，郭男正轉向第三方檢測。

消息一出，引起廣大網友熱議，「噁」、「可能是新出品的醬製蝙蝠，看來十分入味」、「吃了3個月都沒事，中國人百毒不侵」、「蝙蝠味蠔油」、「鮮味來源」、「有蝠同享」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法