美「印太戰略」朝目標大躍進 美學者諷：中國出力最多

美國海軍羅斯福號航空母艦停靠關島。（法新社檔案照）

2020/09/13 16:01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普政府致力推進「印太戰略」，協助區域保持自由開放，並抵禦中國脅迫。《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）13日評論指出，這套戰略近幾個月來朝目標邁進一大步，而諷刺的是，最大助力正是來自中國。

美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）資深防衛分析師、前五角大廈顧問葛羅斯曼（Derek Grossman）撰文指出，北京當局對台灣、香港的威脅節節升高，在南海、東海也愈發咄咄逼人，甚至在喜馬拉雅山與印度爆發邊境衝突，都促使越南、馬來西亞、印尼等印太各國「前所未見的意見一致」，開始深化彼此間、以及與美國的防衛關係，且更多國家料跟進，進一步孤立中國。

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其中，美國、印度、日本、澳洲組成的「四方安全對話」（QUAD）的安全合作正在升級。澳洲國防部7月1日公布戰略更新及軍隊革新計畫，目標為抗衡中國。印度在跟中國產生邊境衝突後，國內最堅定的親中派，對中態度也開始轉強。日本則在7月14日公布新版防衛白皮書，批評中國片面且持續地改變釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）現狀。

更重要的是，葛羅斯曼認為，中國在各方面毫無節制地對台灣擴大施壓，大大促使美台關係更上層樓。英國、法國等非印太地區國家，也看不慣北京的霸道行徑，自2018年開始在南海執行自由航行任務。6月17日，七大工業國（G7）組織的外交部長及歐盟高級代表還發表聯合聲明，敦促北京當局重新考慮對香港強加國安法的決定。

然而，他也坦言，印太地區部分國家對美國的戰略擘劃興趣缺缺，包括柬埔寨、寮國、緬甸，甚至是持續作為美國盟友的泰國，以及長期擔任美中溝通橋樑的新加坡等。再說，即使許多國家支持美國，也不代表他們已「棄中投美」，反而有許多東南亞國家儼然「牆頭草」，避免激怒任何一方。

儘管情勢不明，但印太各國確實對中國行徑愈發不耐煩，若這股趨勢持續，將有更多國家疏遠中國，進一步靠向美國。或許正因如此，中國國防部長魏鳳和近日才會接連造訪馬來西亞、印尼、汶萊和菲律賓等國。要是中方不行動，恐怕在印太地區會只剩下北韓、巴基斯坦、柬埔寨和俄國等盟友，「那將是災難」。

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