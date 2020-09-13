為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》南韓調查：影響海外旅行意願 隔離措施成主因

    南韓交通研究院一份調查報告顯示，為期14日的隔離政策成為旅行者赴海外旅行的最大心理障礙。圖為南韓首爾金浦機場與首爾站旅客。（彭博）

    南韓交通研究院一份調查報告顯示，為期14日的隔離政策成為旅行者赴海外旅行的最大心理障礙。圖為南韓首爾金浦機場與首爾站旅客。（彭博）

    2020/09/13 14:59

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響全球，許多國家祭出入境管制手段加強防疫，同時搭配入境隔離政策，期望阻斷疫情擴散；近期已有許多國際航班逐漸復航，多個國家的入境隔離管制仍然嚴格執行，除疫苗與特效藥考量外，隔離政策是否也影響旅行者出國意願？南韓交通研究院一份調查報告顯示，為期14日的隔離政策確實成為旅行者赴海外旅行的最大心理障礙。

    根據《韓聯社》引述南韓交通研究院今日公布調查結果，在武漢肺炎期間導致國際航線需求驟減的情況下，為期14日的自行隔離，成為南韓海外旅行者最大的心理障礙。這份調查在7月7日至21日間進行，研究對象為1200名18歲以上、過去一年有出國經歷或計畫在一年內出國之南韓國民。

    南韓交通研究院以「李克特量表（Likert Scale，經常用於測量受試者對於一項描述同意與否的程度）」統計受訪者對各項影響海外旅行意願因素的看法；研究發現，「若疫苗研發成功將前往海外旅行」和「若特效藥研發成功將前往海外旅行」均拿下4分高分，位居第一，成為對海外旅行最具正面影響力的要素。

    隔離政策方面，「若需隔離也會前往海外旅行」僅在研究中獲2.1分，「若無需隔離將前往海外旅行」為3.4分。南韓研究院分析，假設疫情緩和，則隔離時間將成最影響海外旅行的因素；但假設隔離時間縮短，若旅行目的地的衛生管理情況欠佳，也將對海外旅行者的意向產生負面影響。

    然而，海外旅行帶來的經濟效益與防疫作業究竟如何取捨？南韓研究院方面指出，在旅行目的地條件不佳的情況下，盲目放寬隔離措施，反而會對恢復航空需求和防疫工作產生負面影響，研究院認為，從國家政策的角度出發，應將提升各地衛生管理與防疫水準作為政策制定的方向。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》日本昨增648例、13死 東京單日新增再現200例以上
    2020/09/13 12:35

    武漢肺炎》日本昨增648例、13死 東京單日新增再現200例以上
    高雄居家檢疫死亡婦人完成檢體採驗 結果最快下午出爐
    2020/09/13 10:58

    高雄居家檢疫死亡婦人完成檢體採驗 結果最快下午出爐

    熱銷三萬保證　小休旅冠軍非他莫屬
    武漢肺炎》南韓添121例 先前集體感染案影響持續之際又爆新案
    2020/09/13 10:22

    武漢肺炎》南韓添121例 先前集體感染案影響持續之際又爆新案
    牛津武肺疫苗 恢復臨床試驗
    2020/09/13 00:48

    牛津武肺疫苗 恢復臨床試驗

    第45屆國泰全國兒童繪畫比賽開跑
    國際今日熱門
    阿富汗與塔利班和談今登場 預料國家體制是關鍵
    2020/09/12 17:14

    阿富汗與塔利班和談今登場 預料國家體制是關鍵

    下流！南韓女校男老師遠距上課 竟放A片還裸露身體
    2020/09/12 16:39

    下流！南韓女校男老師遠距上課 竟放A片還裸露身體

    不只涉敏感話題不能報 中國官媒大批《花木蘭》藝術水準低落
    2020/09/12 16:39

    不只涉敏感話題不能報 中國官媒大批《花木蘭》藝術水準低落

    新郎婚禮現場帶筆電打GAME！新娘無奈「眼神死」超有戲
    2020/09/12 16:49

    新郎婚禮現場帶筆電打GAME！新娘無奈「眼神死」超有戲

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播