武漢肺炎》南韓調查：影響海外旅行意願 隔離措施成主因

南韓交通研究院一份調查報告顯示，為期14日的隔離政策成為旅行者赴海外旅行的最大心理障礙。圖為南韓首爾金浦機場與首爾站旅客。（彭博）

2020/09/13 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響全球，許多國家祭出入境管制手段加強防疫，同時搭配入境隔離政策，期望阻斷疫情擴散；近期已有許多國際航班逐漸復航，多個國家的入境隔離管制仍然嚴格執行，除疫苗與特效藥考量外，隔離政策是否也影響旅行者出國意願？南韓交通研究院一份調查報告顯示，為期14日的隔離政策確實成為旅行者赴海外旅行的最大心理障礙。

根據《韓聯社》引述南韓交通研究院今日公布調查結果，在武漢肺炎期間導致國際航線需求驟減的情況下，為期14日的自行隔離，成為南韓海外旅行者最大的心理障礙。這份調查在7月7日至21日間進行，研究對象為1200名18歲以上、過去一年有出國經歷或計畫在一年內出國之南韓國民。

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南韓交通研究院以「李克特量表（Likert Scale，經常用於測量受試者對於一項描述同意與否的程度）」統計受訪者對各項影響海外旅行意願因素的看法；研究發現，「若疫苗研發成功將前往海外旅行」和「若特效藥研發成功將前往海外旅行」均拿下4分高分，位居第一，成為對海外旅行最具正面影響力的要素。

隔離政策方面，「若需隔離也會前往海外旅行」僅在研究中獲2.1分，「若無需隔離將前往海外旅行」為3.4分。南韓研究院分析，假設疫情緩和，則隔離時間將成最影響海外旅行的因素；但假設隔離時間縮短，若旅行目的地的衛生管理情況欠佳，也將對海外旅行者的意向產生負面影響。

然而，海外旅行帶來的經濟效益與防疫作業究竟如何取捨？南韓研究院方面指出，在旅行目的地條件不佳的情況下，盲目放寬隔離措施，反而會對恢復航空需求和防疫工作產生負面影響，研究院認為，從國家政策的角度出發，應將提升各地衛生管理與防疫水準作為政策制定的方向。

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