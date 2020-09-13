殺害菲國跨性別女子 美軍士兵獲特赦今啟程返國

菲律賓總統杜特蒂早前特赦1名殺害跨性別女子的美軍士兵彭柏頓（中戴黑色口罩者），並在今日上午將其驅逐出境，引發社會反彈。（美聯社）

2020/09/13 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）早前特赦1名殺害跨性別女子的美軍士兵，並在今日（13日）將其驅逐出境，引發爭議。菲國總統發言人羅奎（Harry Roque）曾說，此舉可能是為了爭取美國研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗。

根據《路透》報導，美軍陸戰隊准下士彭柏頓（Joseph Pemberton）在2014年殺害1名跨性別女子勞德（Jennifer Laude），法院判處彭柏頓罪名成立，處以6到12年徒刑，隔年將最長刑期減為10年。在服刑超過5年8月後，總統杜特蒂於7日宣布特赦彭柏頓，引起被害者家屬和各界的反彈。

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菲國移民局發言人桑多瓦爾（Dana Sandoval）今表示，彭柏頓已在上午9點14分搭乘美軍機離開馬尼拉國際機場，返回美國；而據國營電視台《PTV-4》報導，彭柏頓在美國大使館代表陪同下，前往機場。

菲國當局對於彭柏頓返美一事保密到家，直到他離開後才向媒體透露航班細節。

擔任過彭柏頓公訴辯護律師的總統發言人羅奎表示，杜特蒂之所以做出此決定，可能是因為他希望獲得美國正在研發的武漢肺炎疫苗，但遭菲律賓衛生部否認，表示與美國製藥公司的協商中，並無設定任何先決條件。

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