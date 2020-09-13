抗議以色列和巴林將建交 巴勒斯坦人焚燒各國領袖照片

以色列和巴林在美國的斡旋下宣布雙邊正常化，此舉激怒巴勒斯坦人，數十位示威者則在加薩抗議，焚燒各國領導人的照片表示不滿。（路透）

2020/09/13 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕以色列和巴林在美國的斡旋下宣布雙邊正常化，成為繼阿拉伯聯合大公國後，1個月內第2個與以色列和解的阿拉伯國家，此舉激怒了巴勒斯坦人，數十位民眾在加薩示威，焚燒各國領導人的照片表示不滿。

根據《路透》報導，以色列相繼與2個中東國家宣布將建立正常化關係，讓巴勒斯坦人備感孤立，擔憂阿拉伯世界不再支持其建國。統治加薩的伊斯蘭教組織哈馬斯在12日發起示威活動，抗議以色列和阿聯、巴林建立正常化關係，共有數十人參加。

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示威者焚燒了美國總統川普、以色列總理納坦雅胡、巴林國王哈麥德（Hamad bin Isa Al Khalifa）、阿聯阿布達比王儲阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nayhan）的照片。

儘管美國、以色列、阿聯和巴林讚揚此舉是通向中東世界和平與穩定的重要一步，但巴勒斯坦人卻認為這是背叛。巴勒斯坦解放組織秘書長埃雷卡特（Saeb Erekat）表示，如果不首先解決長達數十年的以巴衝突，在外交上的努力仍不會實現和平，「這與和平、國與國之間的關係無關，我們正目睹一個軍事聯盟在中東形成」。

外界分析，以色列和阿聯、巴林朝正常化關係努力，部分原因是為了對抗共同的敵人伊朗。伊朗在12日指控巴林造成區域不穩，另一個中東大國土耳其也批評，此舉打擊阿拉伯國家捍衛巴勒斯坦的努力。

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