參加反政府示威遭酷刑逼供 伊朗摔角冠軍被秘密處決

〔即時新聞/綜合報導〕在2018年參與反政府示威活動的伊朗冠軍摔角手納維德.阿夫卡里(Navid Afkari)因刺傷維安人員遭捕,伊朗最高法院上月29日通過他的2項死刑判決,引起國際撻伐,美國總統川普、終極格鬥冠軍賽(UFC)主席懷特(Dana White)等人都站出來為其發聲;國際特赦組織(AI)也呼籲聯合國人權機構、歐盟等組織對此緊急干預,並要求伊朗當局交代納維德的下落。然而,伊朗政府不顧國際輿論,今天上午(12日)將納維德秘密處決。

綜合外媒報導,今年僅27歲的納維德2018年上街頭抗議伊朗日益惡化的經濟形勢、通膨,過程中與維安人員起衝突,致使維安人員受傷,而後遭當局逮捕,指控多達20項罪名,包括非法集會、危害國安、侮辱最高領袖、進行反政府活動、意圖謀殺等罪。今年8月29日,伊朗最高法院通過對納維德的兩項死刑判決,外加6年6個月徒刑及74次鞭刑。

對此,國際社會爭相撻伐,呼籲伊朗當局釋放納維德,以及和他一起參加示威活動的兩個兄弟瓦希德.阿夫卡里(Vahid Afkari)及哈比卜.阿夫卡里(Habib Afkari)。國際特赦組織本月11日指出,納維德被判刑後,曾上訴說自己是被嚴刑逼供,身心均遭受痛苦折磨,但法院仍駁回上訴。

國際特赦組織指出,納維德本月6日曾連絡家人,稱自己被關押在設拉子(Shīrāz)的「阿德拉巴德監獄(Adelabad Prison),此後再無納維德的消息。有鑑於伊朗政府過去就有將犯人以非常規的方式轉移到別的拘留點後進行秘密處決的紀錄,國際特赦組織要求伊朗政府交代清楚阿夫卡里3兄弟的狀況及下落,同時呼籲其他國際組織站出來緊急干預。

然而據《路透》報導,伊朗官媒表示,納維德在12日上午遭處決。消息釋出後,網路一片譁然,斥責伊朗政府不顧國際輿論施壓,讓納維德成為冤魂。

