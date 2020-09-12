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    中國耍手段報復捷克訪台！ 羅冠聰：恐為「習歐會」增添變數

    香港眾志創黨主席羅冠聰（見圖）指出，中國種種「反制」對捷克而言不痛不癢，非但沒有成效，這等「戰狼」姿態更會為下週的「習歐會」增加變數。圖為羅冠聰本月初赴德國進行國際線倡議工作。（路透）

    香港眾志創黨主席羅冠聰（見圖）指出，中國種種「反制」對捷克而言不痛不癢，非但沒有成效，這等「戰狼」姿態更會為下週的「習歐會」增加變數。圖為羅冠聰本月初赴德國進行國際線倡議工作。（路透）

    2020/09/12 20:07

    〔即時新聞／綜合報導〕捷克參議院議長韋德齊訪台行程結束，中國也陸續展開報復行動，除了捷克知名鋼琴製造商佩卓夫來自中國的訂單就被取消。中國文旅部11日發出通知，由於捷克境內疫情出現快速反彈跡象，提醒中國公民暫勿前往旅遊。對此，香港眾志創黨主席羅冠聰指出，中國種種「反制」對捷克而言不痛不癢，非但沒有成效，這等「戰狼」姿態更會為下週的「習歐會」增加變數。

    羅冠聰今日在臉書發文指出，強國的玻璃心眾所周知，但捷克早就因為武漢肺炎疫情，在今年1月底就已經停止向中國公民核發簽證，至今，中國公民若要入境捷克就必須先證明是「必要行程」（essential trip），變相其實是禁止入境，根本不可能會有中國旅行團到捷克遊覽觀光，所以中國呼籲公民切勿前往捷克的公告，實在相當離譜。

    「可見中共想用經濟手段要捷克『付出沉重代價』，最後只會淪為笑話。」羅冠聰再指出，中國下令針對訪台的捷克企業封鎖中國市場，但其實對捷克企業而言根本不痛不癢，因為中國對捷克經濟的貢獻僅佔1％，而中國對外推銷的「中國機遇」也一再「彈票」（跳票、開空頭支票）。

    羅冠聰笑喊，難怪捷台商會會長狄維什（Pavel Diviš）會直言，中共報復在預料之中，但想不到中國竟能如此幼稚到令人驚訝。

    羅冠聰也表示，而中國這次所謂的「反制」非但沒有成效，這等「戰狼」姿態更會為下週的「習歐會」增加變數。

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