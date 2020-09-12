日本橋「台灣一日遊」日本民眾預約疫情後奔向台灣
〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕交通部觀光局東京辦事處今天在誠品生活日本橋舉辦一日限定的「多采多姿，玩轉台灣」活動，透過美食、VR和地板視覺影片等體驗，讓到場民眾不用出國也能享受台灣一日遊的樂趣，稍解日本民眾在疫情期間無法訪台的「台灣失落」心情。
駐日代表謝長廷今天也到場大展伸手，換穿了廚師制服示範擔仔麵的做法，他表示，以前留學日本時曾在中華料理店打工，什麼都會做，現在全忘光了，不過擔仔麵應該還難不倒他。
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謝長廷表示，因為疫情的關係，台日很多交流都中斷，喜歡來台灣的不能來，想去日本的不能去，所以出現了所謂「台灣失落」或是「日本失落」的症狀。
謝長廷還表示，「台灣失落」在日本已經變成一句流行語，台灣觀光局7月開辦的線上旅遊講座，會後問卷調查結果有95%以上的受訪者想去台灣，雖然目前疫情未停，但觀光協會並未偷懶，舉辦活動讓大家以聽、看、聞、嚐、觸等五感來體驗台灣，滿足大家對台灣的思念。謝長廷還強調，台灣防疫成功，已經有超過120天沒有本土感染病例，歡迎日本朋友在疫情結束後，到安全安心的台灣旅遊。
觀光局東京辦事處所長鄭憶萍介紹，今天的活動安排了餐車販售的牛肉麵、擔仔乾麵、香腸、雞排等台灣美食，還有該局在日本活動中首次出現的俯瞰台灣地板視覺（floor vision）影片，還有VR台灣美景體驗、九份3D拍照、小燈籠DIY等，現場舞台還安排了二胡的台灣樂曲演奏。日本旅遊業者JTB、阪急和日本旅行也在現場擺攤推廣台灣旅遊，參加民眾的詢問度極高，似乎都想預約在疫情過後奔向台灣。
東京今天的天候不穩定，偶爾飄下小雨，但並未澆熄參加者的熱情，帶著女兒到日本橋看電影的村田先生，路過會場被熱鬧氣氛吸引，他和女兒開心地體驗俯瞰台灣的地板視覺影片，從未到過台灣的村田先生表示，體驗之後很想去台灣走一走。同樣也是帶著女兒到場的荒先生，曾訪台5次，他是從網路得知有台灣一日體驗之旅的活動，馬上帶著女兒來共襄盛舉，荒先生最愛台灣的魯肉飯和臭豆腐，他表示，因為疫情的關係沒辦法去台灣，所以特地來排隊吃台灣美食解饞。