日本橋「台灣一日遊」日本民眾預約疫情後奔向台灣

交通部觀光局東京辦事處今天在誠品生活日本橋舉辦一日限定的「多采多姿，玩轉台灣」活動，即使天空飄雨，但台灣美食餐車前仍大排長龍。（記者林翠儀攝）

2020/09/12 17:15

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕交通部觀光局東京辦事處今天在誠品生活日本橋舉辦一日限定的「多采多姿，玩轉台灣」活動，透過美食、VR和地板視覺影片等體驗，讓到場民眾不用出國也能享受台灣一日遊的樂趣，稍解日本民眾在疫情期間無法訪台的「台灣失落」心情。

駐日代表謝長廷今天也到場大展伸手，換穿了廚師制服示範擔仔麵的做法，他表示，以前留學日本時曾在中華料理店打工，什麼都會做，現在全忘光了，不過擔仔麵應該還難不倒他。

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謝長廷表示，因為疫情的關係，台日很多交流都中斷，喜歡來台灣的不能來，想去日本的不能去，所以出現了所謂「台灣失落」或是「日本失落」的症狀。

謝長廷還表示，「台灣失落」在日本已經變成一句流行語，台灣觀光局7月開辦的線上旅遊講座，會後問卷調查結果有95%以上的受訪者想去台灣，雖然目前疫情未停，但觀光協會並未偷懶，舉辦活動讓大家以聽、看、聞、嚐、觸等五感來體驗台灣，滿足大家對台灣的思念。謝長廷還強調，台灣防疫成功，已經有超過120天沒有本土感染病例，歡迎日本朋友在疫情結束後，到安全安心的台灣旅遊。

觀光局東京辦事處所長鄭憶萍介紹，今天的活動安排了餐車販售的牛肉麵、擔仔乾麵、香腸、雞排等台灣美食，還有該局在日本活動中首次出現的俯瞰台灣地板視覺（floor vision）影片，還有VR台灣美景體驗、九份3D拍照、小燈籠DIY等，現場舞台還安排了二胡的台灣樂曲演奏。日本旅遊業者JTB、阪急和日本旅行也在現場擺攤推廣台灣旅遊，參加民眾的詢問度極高，似乎都想預約在疫情過後奔向台灣。

東京今天的天候不穩定，偶爾飄下小雨，但並未澆熄參加者的熱情，帶著女兒到日本橋看電影的村田先生，路過會場被熱鬧氣氛吸引，他和女兒開心地體驗俯瞰台灣的地板視覺影片，從未到過台灣的村田先生表示，體驗之後很想去台灣走一走。同樣也是帶著女兒到場的荒先生，曾訪台5次，他是從網路得知有台灣一日體驗之旅的活動，馬上帶著女兒來共襄盛舉，荒先生最愛台灣的魯肉飯和臭豆腐，他表示，因為疫情的關係沒辦法去台灣，所以特地來排隊吃台灣美食解饞。

日本小朋友體驗地板視覺影片，從空中俯瞰台灣。（記者林翠儀攝）

日本民眾帶著小孩體驗VR影片。（記者林翠儀攝）

駐日代表謝長廷（右）今天參加交通部觀光局東京辦事處在誠品生活日本橋舉辦一日限定的「多采多姿，玩轉台灣」活動，換上了廚師服現場示範擔仔麵的做法。（記者林翠儀攝）

駐日代表謝長廷介紹台灣美食。（記者林翠儀攝）

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