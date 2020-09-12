治療藥物1針300萬！中國女嬰患罕病 父母拚命湊錢引議

中國女嬰患罕病，治療藥物1針就要300萬，父母只能拚命湊錢。（圖擷取自微博）

2020/09/12 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕有錢雖然不是萬能，不過沒錢萬萬不能。近來，中國有一對父母面臨了一個難題，他們剛誕生的小女嬰患有罕見疾病「脊髓性肌萎縮症」（SMA），而該病的治療藥物沒有納入醫保，1針就要價70萬人民幣（約新台幣300萬元），家屬表示，「堅持很難，放棄更難」，他們的決定也引發網友熱議。

根據中媒《梨視頻》報導，女嬰的父母表示，2018年孩子誕生，到2個月大的時候忽然動也不動，他們趕緊送醫檢查才診斷出罕見疾病「脊髓性肌萎縮症」，醫生當下表示，「孩子帶回家，等緣分什麼時候盡了就算了」，但父母不放棄，24小時輪流照顧沒有吞嚥能力的女嬰，時刻給她吸痰、翻身。

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報導提到，去年相關的治療藥物終於上市，但1針就要價70萬人民幣（約新台幣300萬元），當時他們身上連1萬（約新台幣4.3萬元）現金都沒有，只能四處奔波籌措醫藥費，只因為「她那雙大眼睛透露出我想活著的訊息」、「做父母的不能因為孩子生病，就把她放棄掉」。

對此，中國網友紛紛感嘆表示，「有能力就打，沒能力還是放棄吧，堅決反對進醫保」、「可以募捐，入醫保沒必要」、「國家醫保金額是有限的，如果天價藥入醫保，就會佔用其好多人的醫保金額」、「如果一針就能好想辦法打，要是得一直打算了吧，會把整個家都拖垮」、「問題是這個針不​​能救命，只能拖延」、「有多少錢做多少事唄，下次再生之前做個基因測試吧」、「有藥沒藥兩回事，有錢沒錢兩回事」。

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