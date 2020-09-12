中國滿口「對等」 葛來儀：美國也該禁中共機構官員用推特

美中兩國外交齟齬頻起。（法新社檔案照）

2020/09/12 16:26

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美中兩國不斷傳出外交爭拗。中國外交部11日聲稱依據「對等原則」，對美國駐中港外交官做出限制，且微博、微信等社群平台也拒絕刊登美國駐中大使的專文。對此，美國著名中國學者葛來儀（Bonnie Glaser）11日向《自由亞洲電台》（RFA）表示，除非中國解除封鎖推特，否則美方也該禁止中共機關和官員使用推特。

據報導，美國駐中大使布蘭斯塔德一篇題為「基於對等重置關係」的專文，遭《人民日報》拒絕刊出後，美國駐中大使館11日將該文及國務卿龐皮歐署名、指責中國「虛偽宣傳系統」的中英文新聞稿，透過其官方微博與微信帳號公開，但不到12小時就被封殺。

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與此同時，中國駐美大使崔天凱仍持續在推特發文，最新一則為3日在一段紀念第二次世界大戰的影片中，呼籲美中兩國重拾二戰時的「合作精神」。

對於上述情況，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員葛來儀表示，對等是重要準則，在美中關係裡卻無法嚴格執行，因此，「不該允許中國外交官與中共機關擁有推特帳號，除非中國停止在中國國內封鎖推特。」

葛來儀經常在推特上討論美中台等國際情勢，常引來中國官媒記者與她激辯，包括今年2月突遭中國外交部發言人趙立堅封鎖，令她直呼「到底哪裡惹到他？」報導指出，中國外交官在言論自由的平台，仍只想宣傳自身觀點，害怕不同意見的溝通交流，一直備受爭議。

針對美中的「不對等」，美國在台協會（AIT）前台北辦事處副處長葛天豪（David Keegan）指出，美國如今的外交對等要求「正確且必要」，但制度上的不同，導致有些中國可以做的事情，美國很難如法炮製，包括不能下令封鎖中國官員推特帳號，也無法指示《紐約時報》勿刊登中國官員投書。

但他強調，美國國務院或許可以洽詢推特，未來在崔天凱發文時，加註類似「美國外交官無法在中國享有同等發文空間」的說明。他還推測，美方已和中國要求協商對等開放多次，卻得不到中方正面回應，才會公告周知。

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