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    台海軍情》傳東沙島遭大批船隻包圍 揭中國隱藏部隊「海上民兵」面紗

    圖為先前中國漁船快艇衝撞我海巡艇。（資料照，金門海巡隊提供）

    圖為先前中國漁船快艇衝撞我海巡艇。（資料照，金門海巡隊提供）

    2020/09/12 12:02

    〔即時新聞／綜合報導〕中國在台灣西南空域進行大規模演練，有立委爆料，除了共軍的正規戰機丶軍艦之外，東沙島還遭到疑似中國海上民兵丶大批船隻的包圍。至於什麼是海上民兵，學者表示這些人平常各自營生，卻隨時能在中國的動員下進行大規模的武裝組織與戰鬥。美國海軍則在去年表示，美方不會對海警或海上民兵與中國海軍區別對待。

    台大國際法教授姜皇池先前在本報撰文指出，中國長期以來利用海上民兵推動戰略，他分析，在「中華人民共和國民兵工作條例」裡表示，民兵是「中國共產黨領導的不脫離生產的群眾武裝組織」，海上武裝民兵是藉由漁民、船員等身分與日常工作，掩護其所執行之國家任務。報導表示，美方曾說要判斷海上民兵相當困難，因為也可能是國民的愛國行為。

    《法廣》去年曾報導，美國海軍稱「美方不會對海警或海上民兵同中國海軍區別對待，因為他們正被用來推進中國的軍事野心。」報導指出，中國自2015年來強化海上民兵，他們跟海警一同訓練，進行衝撞別國船隻、封鎖環礁通道、騷擾船隻、奪取珊瑚礁與淺灘的行動，在以非戰爭手段實現中國威脅性活動中有重要作用。

    美國海軍戰爭學院分析，中國在南海的海上民兵有300多艘漁船，4000多名人員，實際數字可能還更多，他們是平民與漁民，但接受海軍定期訓練，且有報酬，他們的船隻沒有武裝，但加強了船首以及高功率水管，可以對付其他小船，且配備有複雜通訊設備，以利部署。

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